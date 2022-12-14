Пермский край вошел в топ-5 регионов по грантам в сфере туризма

Фото: permkrai.ru

Итоги года

В 2022 году Пермский край вошел в пятерку лидеров среди регионов России по объемам федерального финансирования на гранты предпринимателям в сфере туризма. Общая сумма составила 148,5 млн рублей. Она была направлена на приобретение туристского оборудования, туристских маршрутов, создание туристских приложений и аудиогидов.

В этом году Ростуризм изменил механизм предоставления грантов. Раньше в ходе конкурсов средства распределяли среди ИП и юрлиц. Сейчас федеральные средства поступают сначала в субъекты, а только потом бизнесменам после конкурсов. Благодаря работе Министерства по туризму и молодежной политике объём привлеченных средств в Пермском крае удалось увеличить в 6 раз.

Самыми активными оказались предприниматели из Перми, Чайковского и Губахинского городских округов. Они развивают не только в краевую столицу. На другие территории региона приходится 2/3 проектов.

В этом году поддержку получили 26 гостиниц и санаториев, 16 туроператоров, 3 горнолыжных курорта, 3 пункта проката, 2 теплоходных компании, 2 оздоровительных лагеря, 2 ИП в сфере разработки цифровых продуктов. Еще 43 проекта связаны с приобретением туристского оборудования.

На что направят гранты

- Создадут 4 цифровых продукта. Это приложение по детским маршрутам «Дети едут к детям», приложение «Нескучная Пермь», туристский сайт по городу Чайковскому и аудиогид иммерсивной экскурсии «300 лет Перми».

- Обустроят 5 туристских маршрутов. Культурно-познавательные маршруты появятся в Чердынском и Ильинском городских округах, Кунгурском муниципальном округе и Перми. Еще один будет в Горнозаводском районе. Он проведет к пещере Чудесница.

- Обустроят 5 пляжей. Один из них находится в Усть-Качке и по два — в Добрянке и Чайковском.

- По одному бассейну обустроят в Чайковском на базе отдыха «Раздолье» и в санатории «Ключи».

- На базе санатория «Усть-Качка» реализуют проект для людей с ограниченными возможностями. Для этого уже закупили лечебные ванны и специальные погружные устройства.

На региональном уровне также были выделены деньги, в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» на создание глэмпингов и кемпингов. Из 29 поступивших заявок 6 получили гранты. Благодаря этому за два года создадут 11 новых кемпингов в девяти территориях региона. В прошлом году уже построили 5 глэмпингов. С того времени их посетили около 8 тысяч человек.

Планы на следующий год

В 2023 году Прикамье уже вошло в топ-5 по объему федерального финансирования на создание глэмпингов и кемпингов. Регион получит 82 млн рублей. Кроме того, в следующем году предприниматели смогут получить поддержку по трем направлениям: глэмпинги и кемпинги, пляжи, а также национальные туристские маршруты («Необычайные истории земли пермской»), проходящие по территории Перми, Кунгура и Белогорья.