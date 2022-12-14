Из-за сильных снегопадов в Пермском крае, отцу пришлось везти сына в детский сад на собачей упряжке

Самоеды доставили ребенка в сад вовремя. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«Прямо, прямо самоеды! Столько снега намело, как мы тут пройдем», - говорит Алексей Шеромов из Лысьвы, управляя упряжкой собак.

Его супруга Ксения поделилась видео в социальной сети, как Алексей управляет упряжкой, а за ним на снегокате они везут ребенка.

За несколько дней в Пермском крае выпала почти месячная норма осадков. Снег сыпал, словно мука через сито: много, мелкий, сухой. Ох, и устали коммунальные службы за эти дни. Трудились без сна и отдыха, не успеют почистить, как через час будто и не было трактора на дороге, а что уж говорить про маленькие города, там во дворах чистить некому.

Проснувшись утром, Алексей Шеромов вышел во двор своего дома и понял, что вести сына в детский сад пешком – проблема. Тропинок нет, сугробы по колено, машина забуксует, но думать ему долго не пришлось, в семье есть помощники, которые в этой ситуации лучше любого внедорожника.

- Мы живем в микрорайоне «Катаев угор» - это восточная окраина города Лысьва, - говорит Ксения Шеромова. - Дело нашей многодетной семьи - самоедские собаки, мы их разводим, организуем с ними праздники, фотосессии. Иногда используем их в быту. А сегодня утром у нас и выбора не было, кроме как доставить ребенка в детский сад на упряжке. В обычной обстановке до него нам всего 10 минут пешком. А тут снежная целина кругом. Наши самоеды прекрасно справились с поставленной задачей.

Пока Алексей ехал с сыном до садика на собаках, редкие угрюмые пешеходы увидев их, тут же расцветали в улыбке и рукой махали. Добрались на собаках они быстро, не опоздали.

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