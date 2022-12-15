Сонечка из Перми, которой всем миром собирали деньги на операцию, стала моделью

Фото: Швецов Николай

- Я когда вырасту, тоже стану доктором, как Марк Левитт, тоже хочу лечить больных деток, - любит повторять четырехлетняя Сонечка Попова из Перми.

Маленькую Сонечку помнят многие читатели «Комсомольской правды». Год назад вместе с мамой девочка летала за океан, чтобы сделать спасительную операцию. Малышка родилась с большим и сложным пороком развития: ее внутренние органы сформировались неправильно и образовали одну общую внутреннюю полость. В первые дни своего появления на свет Соня перенесла несколько операций, и с самого рождения жила со стомой.

Фото: Швецов Николай

Российские врачи сделали все, что могли. Вернуть здоровье Соне согласились специалисты клиники Children’s National Hospital в США, а деньги на оплату операции собирали всем миром. Активно помогала и пермская «Комсомолка», после публикации истории девочки в газете, заметку начали постить в соцсетях. В итоге быстро нашлись волшебники, которые помогли закрыть многомиллионный сбор.

- Мы давно хотели прийти в редакцию «Комсомольской правды» и обнять всех, кто помогал нам выздороветь, - обрадовалась нашему звонку мама девочки, Юлия. – У нас все хорошо. Мы наблюдаемся, у Сони пока реабилитация. В январе будет видеоконсультация с Марком Левиттом. Возможно, он сам приедет в Россию и пригласит нас на осмотр. Сейчас два раза в день я делаю дочке промывания, а когда все процессы наладятся и все зарастет, Соня окончательно поправится. Но пока до 18 лет нам продлили инвалидность.

Соня на танцевальном фестивале. Фото: семейный архив.

Соня часто вспоминает о своей поездке в Америку. Несмотря на то, что ей пришлось пережить сложнейшую операцию и неделю голодать, она обожает врачей, всегда бежит на процедуры, с улыбкой сдает кровь и мечтает вырасти доктором. А из плохих воспоминаний об Америке у нее осталась только чайка, которая стащила у нее чипсы на пляже.

Сейчас уже ничто не говорит о том, что без спасительной операции девочке из Перми грозила бы пожизненная инвалидность: с 1 сентября Соня пошла в детский сад, мама записала ее на современные танцы и в модельное агентство.

Фото: Швецов Николай

- Сонечка растет очень радостной и общительной девочкой, - говорит мама. – Скоро ей пять лет и у нее много друзей. Есть и первые успехи: в выходные она выступала с танцевальным номером на большой сцене на Международном фестивале и стала Дипломантом 1 степени. Моделингом мы занимались еще до поездки на операцию, правда не очень долго. А когда вернулись, Соня сказала, что хочет снова пойти в модельную школу. И мы начали ходить на занятия.

Сонечке нравится готовиться к фотосессиям. Она обожает, когда ее красят и наряжают. А фото с малышкой, которой еще год назад всем миром собирали деньги на спасительную операцию, сейчас можно увидеть на крупных российских маркетплейсах.

Фото: Швецов Николай

- Мы бесконечно благодарны каждому человеку, который внес свой вклад в помощь Соне и всей нашей семье, - говорит Юлия. – Я всегда читала дочке те слова поддержки, которые вы нам писали. И она хорошо знает, что ее поддерживало много людей. Из-за своего возраста Соня пока не понимает, что все это стоило больших денег, но мы объясним ей, когда она подрастет. А еще учим дочку всегда помогать тому, кому эта помощь нужна!

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