Пермский край оказался на нижних строчках рейтинга отсутствия вредных привычек

Жители Привольжья по-разному реагируют на предложение отдохнуть за рюмочкой спиртного. Фото: Shutterstock.

Эксперты агентства РИА Рейтинг назвали регионы, где меньше всего пьют и курят. Чтобы выяснить это, исследователи изучили данные о продажах алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и смертность от причин, связанных с употреблением спиртного.

«Комсомолка» изучила новый рейтинг отсутствия вредных привычек россиян и поняла, что Приволжью есть чем гордиться! Всего в списке - 85 территорий нашей страны, правда, пока нет данных по регионам, включенным в состав России лишь недавно.

Результаты по Приволжью такие: сразу за тройкой лидеров в рейтинге идет Ульяновская область, девятое место - у Марий Эл, а замыкает ТОП-10 главных трезвенников страны Саратовская область!

16-е место досталось Республике Башкортостан, 18-е - Пензенской области, 22-е - Чувашской республике.

В середнячках - Республика Мордовия с 32-м местом и Кировская область - с 41-м местом.

А вот в антилидерах - Пермский край с 63-м местом и Удмуртская республика, жители которой заняли только 82-ю строчку рейтинга.

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