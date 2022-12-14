В Приволжье пришел свиной грипп

Ухаживая дома за родственником, заболевшим гриппом, лучше надевать маску. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Свиной грипп», как и прогнозировали эпидемиологи, пришел и начал быстро распространяться по территории Приволжья. Тяжелый вирус зафиксировали во всех республиках и областях, и заболеваемость продолжает расти.

Болеют гриппом не только взрослые, но и дети. Причем среди младшей возрастной категории вирус гриппа А (H1N1) («свиной») распространяется наиболее активно. Также среди заболевших циркулируют риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы.

Эпидемиологи напоминают: «свиной грипп» легко передается от человека к человеку, поэтому сейчас важно ограничить контакты и меньше посещать торговые центры, магазины, театры и другие места массового скопления людей.

Но если человек все-таки заразился, тяжесть заболевания зависит от возраста и общего состояния организма. Наиболее тяжело вирус переносят маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями: астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также люди с ослабленным иммунитетом.

Необходимо помнить, что единственным эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Только она может дать защиту от всех видов вируса гриппа, актуальных в конкретном эпидемическом сезоне.

Увы, во многих регионах вакцинация от гриппа уже завершилась. Но, к примеру, в Марий Эл прививочная кампания еще продолжается за счет дополнительных средств, выделенных регионом. В Приволжье, как и в среднем по России, привились от гриппа чуть меньше половины жителей.

ВАЖНО

Любой грипп, а тем более «свиной», быстро выводит человека из строя: в течение нескольких часов у пациента поднимается температура, появляется ломота в суставах и возникает интоксикация. Самолечение при гриппе недопустимо.

Если человек заболел, ему нужно остаться дома, вызвать врача, соблюдать постельный режим и все рекомендации медицинского работника. Также рекомендуется пить как можно больше жидкости (чай, морсы, минералку).

Перенесенный на ногах грипп может привести к тяжелым осложнениям. Наиболее частое осложнение «свиного гриппа» - это пневмония, которая характеризуется возникновением сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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