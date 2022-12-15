«СтройПанельКомплект» обновил тендерную площадку для подрядчиков

Теперь подрядчикам доступен личный кабинет, где предусмотрены подача заявки на аккредитацию компании и участие в тендерах, помощь в разъяснении тендерной документации. Для работы на площадке необходимо пройти несложный процесс регистрации и после аккредитации можно приступать к участию в тендерах.

В настоящее время СПК предлагает работы по устройству кровли, остеклению, электроснабжению на объектах. Тендеры регулярно обновляются и включают в себя широкий перечень направлений.

Объем текущего строительства СПК составляет 162 000 кв.м*. Работы ведутся в ЖК «Медовый» (п. Кондратово), ЖК «Экопарк Сосновый» (Ленинский район), ЖК «МотовилихинSKY» (мкр. Вышка II).

СПК актуализирует базу подрядчиков по всем направлениям работ:

- Благоустройство территории;

- Монтаж систем противопожарной вентиляции, дымоудаления и сигнализации;

- Комплексное устройство систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП;

- Поставка и монтаж лифтов;

- Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения;

- Отделочные работы;

Регистрируйтесь сейчас и следите за обновлениями тендеров.

«СтройПанельКомплект» предлагает:

- Большой объем работ;

- Стабильную и своевременную оплату работ;

- Широкий выбор видов работ.

Мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях с подрядчиками. Сотрудничество с СПК обеспечит вашей компании стабильный объем работ в долгосрочной перспективе. Тендеры представлены на сайте etp.zavod-spk.ru. По данным Единого Ресурса Застройщиковerzrf.ru на 01.12.2022

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