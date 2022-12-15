«СтройПанельКомплект» обновил тендерную площадку для подрядчиков

Теперь подрядчикам доступен личный кабинет, где предусмотрены подача заявки на аккредитацию компании и участие в тендерах, помощь в разъяснении тендерной документации. Для работы на площадке необходимо пройти несложный процесс регистрации и после аккредитации можно приступать к участию в тендерах.
В настоящее время СПК предлагает работы по устройству кровли, остеклению, электроснабжению на объектах. Тендеры регулярно обновляются и включают в себя широкий перечень направлений.
Объем текущего строительства СПК составляет 162 000 кв.м*. Работы ведутся в ЖК «Медовый» (п. Кондратово), ЖК «Экопарк Сосновый» (Ленинский район), ЖК «МотовилихинSKY» (мкр. Вышка II).
- Благоустройство территории;
- Монтаж систем противопожарной вентиляции, дымоудаления и сигнализации;
- Комплексное устройство систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП;
- Поставка и монтаж лифтов;
- Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения;
- Отделочные работы;
Регистрируйтесь сейчас и следите за обновлениями тендеров.
- Большой объем работ;
- Стабильную и своевременную оплату работ;
- Широкий выбор видов работ.
Мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях с подрядчиками. Сотрудничество с СПК обеспечит вашей компании стабильный объем работ в долгосрочной перспективе. Тендеры представлены на сайте etp.zavod-spk.ru. По данным Единого Ресурса Застройщиковerzrf.ru на 01.12.2022
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