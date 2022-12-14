Олег Постников: Мы всегда на связи с жителями Прикамья

Олег Постников: "Общение с людьми помогает нам выходить на системные решения".

- Обратная связь с жителями Прикамья - это очень важный инструмент в депутатской деятельности, - говорит руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Законодательном Собрании Пермского края Олег Постников. - Мы видим, какие проблемы волнуют людей чаще всего, помогаем их разрешить в каждом конкретном случае. И в итоге нередко выходим на необходимые системные решения.

Идея родилась во время общения

В Горнозаводске в этом году родилась идея нового формата работы - проводить открытые встречи по проблемам ЖКХ с привлечением специалистов из ведомств и администраций муниципалитетов.

Там, как и в других районах края, от жителей поступило много обращений по поводу проблем ЖКХ, и Олег Постников принял решение подключить по видеосвязи представителей региональной Инспекции государственного жилищного надзора и краевого Министерства ЖКХ. В дальнейшем на встречи представители ведомств стали приходить лично, это помогло повысить процент решенных проблем.

- За этот год мы побывали в Косе, Чусовом, Горнозаводске, Кизеле, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Чайковском, Чернушке, Кудымкаре, Лысьве, Осе, Оханске, Очере, Суксуне, это не считая приемов в Перми, - перечисляет Олег Постников. - На тематические встречи ЛДПР по проблемам ЖКХ обычно собираются полные залы. Как правило, мы приглашаем представителей краевого Министерства ЖКХ, ИГЖН, главу округа, руководителей управляющих организаций. За семь месяцев совместной работы с ИГЖН и Министерством ЖКХ мы выстроили тесные взаимоотношения с ведомствами, которые помогают еще быстрее решать множество вопросов.

Некоторые из них удается решать прямо на месте, остальные «уходят» в работу депутатов и ведомств.

- Личное общение по-прежнему ценится среди нашего электората, - говорит Олег Постников. - Но необходимо также идти в ногу с развивающимися технологиями, ведь прогресс уже давно неотъемлемая часть в жизни каждого человека.

Сообщить о проблемах за три минуты

Олег Постников рассказывает, что депутаты от ЛДПР много ездят по региону, общаются с местными жителями. В результате такого общения еще в третьем созыве Законодательного Собрания родилась весьма интересная и плодотворная идея - создать карту бесхозяйственности региона.

- Ее суть в оперативности и доступности: каждый желающий может зайти на сайт «КартаБесхозяйственности.РФ», либо в чат-боты на странице ВКонтакте (vk.com/ldprmap) или в Телеграмм-канале (t.me/ldpr_perm) и сообщить о тех затруднениях или проблемах, с которыми сталкиваются проживающие в той или иной территории края, - объясняет Олег Постников. - Сделать это можно в любое время, в выходной день или даже ночью. Нет никаких сложных авторизаций или прочих препятствий: заходишь, пишешь, оставляешь контактные данные. Затем с вами связывается наш юрист, уточняет детали, консультирует, помогает советом. Механизм работы сайта КартаБесхозяйственности.РФ очень простой - буквально за три минуты там можно пожаловаться на системные проблемы - некачественные дороги, недостатки в сфере ЖКХ, бездействие чиновников и т. д., - которые будут решать юристы и депутаты партии, в том числе и через принятие справедливых законов.

Часто проблема бывает общезначимой для территории, и если это необходимо, для ее решения включается механизм депутатского реагирования. По темам и количеству таких обращений можно судить, какие затруднения в наибольшей степени волнуют жителей той или иной территории края.

Помогли решить оперативно

Какие-то вопросы, действительно, удается решить быстро, по другим информация накапливается и становится основой для будущих законодательных инициатив фракции ЛДПР.

Так, в том же Горнозаводске на личном приеме депутата горожане посетовали, что не успевают сделать пересадку на «Ласточку» до Перми в Чусовом, так как их электропоезд приходит на станцию на 5 - 10 минут позже отправления скоростной электрички. Обращение сразу было взято в работу, совместно с РЖД и Пермской пригородной компанией было найдено решение - расписание «Ласточек» изменили на более удобное. Также после того как подключился Олег Постников, в городе появилась возможность без комиссии наличными денежными средствами расплачиваться за бытовой газ.

В Лысьве удалось помочь жильцам многоквартирного дома вернуть деньги, незаконно переплаченные за отопление в этом году - более 118 тысяч рублей. Проблема вскрылась на встрече местных жителей, активистов и депутатов ЛДПР в этом городе, которая проводилась в новом формате.

Было установлено, что ресурсоснабжающая организация рассчитывала плату жильцам за тепло, применяя норматив потребления для категории многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича, который значительно выше норматива для блочного многоквартирного дома.

Общение с жителями Прикамья нередко помогает выйти на системные решения. Например, еще в прошлом созыве Законодательного Собрания депутат Олег Постников начал бить тревогу по поводу засилья на полях и в населенных пунктах опасного сорняка - борщевика Сосновского. Сейчас распространение этого ядовитого растения признано экологической катастрофой, и в регионе реализуются программы по его искоренению.

На что жалуются люди?

Из обращений, поступивших в адрес депутатов ЛДПР, можно составить карту с «красными зонами», в которых наибольшее число застарелых проблем. На карте, составленной ЛДПР, красным подсвечены муниципалитеты - Гремячинск, Губаха и Кизел.

Гремячинцы, например, помимо неурядиц с ЖКХ, жаловались летом на безнадзорный выпас крупного рогатого скота. Коровы попросту разгуливали по городским улицам, портили газоны и клумбы, а некоторые, спасаясь от жары, даже пытались зайти в подъезды жилых домов. Возможно, эта проблема требует нормативного разрешения.

Жители Кизела сетовали на застарелую проблему: в районах города безопасности горожан угрожают стаи бродячих псов. Как отмечают кизеловцы, на улицах Ленина и Пролетарской они не только пугают прохожих, но и громким лаем мешают спать жильцам окрестных домов.

Немало сигналов о явной бесхозяйственности поступило и из других муниципалитетов. Например, жители Лысьвенского района с возмущением сообщили, что на приоритетном туристическом направлении - на дороге к поселку Кын вся дорога изрыта колдобинами и ямами. А прямо на въезде в поселок туристы видят огромную свалку мусора.

«Нужно закрыть тему разгильдяйства!»

- Проектом «Карта бесхозяйственности» уже воспользовались сотни жителей региона, - отмечает Олег Постников. - Это говорит о том, что в городах, поселках и деревнях существуют вопросы, на которые не обращают внимания местные власти. Бесконечно так продолжаться не может! Значительная часть сообщений о фактах бесхозяйственности носит системный, застарелый характер. Значит, и бороться с ними необходимо не точечными ударами, а с помощью хорошо спланированных действий и с правовой поддержкой. Такие жалобы станут основой для народных законов, которые должны «закрыть» тему разгильдяйства.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Красноречивые цифры

Депутаты Либерально-демократической партии России в составе депутатского корпуса Законодательного Собрания Пермского края активно работают с жителями края, здесь статистика говорит сама за себя.

Всего за этот год во фракцию ЛДПР в региональном парламенте поступило более 1400 обращений, лично депутату Законодательного Собрания, руководителю депутатской фракции ЛДПР Олегу Постникову - более 1300.

Большинство обращений в адрес депутата поступило благодаря новому формату встреч, который помогает принять больше обращений. Достойную конкуренцию встречам по количеству обращений составил онлайн-сервис «КартаБесхозяйственности.РФ» и чат-боты карты в социальных сетях ВКонтакте и Telegram (QR-код).

Общественная приемная депутата Законодательного собрания Пермского края Олега Сергеевича Постникова в Перми: ул. Н. Островского, 49, телефон (342) 246-22-98.