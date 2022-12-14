В Прикамье реализуется проект по выпуску «вечных» суставов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже рассказывали о том, что в Пермском крае предприятие АО «УНИИКМ» реализует уникальный проект. В Нытве должны построить завод, где будут производить различные медицинские изделия из углерод-углеродного композиционного материала - искусственные «вечные» суставы.

Этот проект родился еще в 1990-е годы в недрах Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Затем к нему подключилось пермское медицинское сообщество, начались исследования. Была проведена серия успешных операций.

В итоге сложилась команда под руководством Владимира Юрьевича Чунаева, который лично руководит его реализацией совместно с Корпорацией тактического ракетного вооружения и Военно-промышленной корпорацией НПО «Машиностроение». Этот проект открывает новое направление – выпуск востребованной продукции гражданского назначения.

Направили на испытания

В студии Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) состоялся разговор с заместителем генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов, генеральным директором предприятия «Углекон» Юрием Уткиным.

- В этом году мы подготовили все необходимые документы и сдали в Россздравнадзор на официальную государственную регистрацию ряд медицинских изделий, - рассказал Юрий Уткин. - Это необходимо для того, чтобы впоследствии запустить их в серийное производство.

Сейчас мы прошли два очень непростых этапа. Успешно завершена стартовая полная экспертиза по представленным нами материалам. Мы получили официальное свидетельство о направлении на проведение клинических испытаний.

Строительство нового завода

Юрий Уткин рассказал о том, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации нового завода для выпуска инновационных пермских медицинских изделий.

- Была проведена большая работа по выбору места строительства, - отметил Юрий Уткин. - В итоге была выбрана территория опережающего социально-экономического развития город Нытва. Наш проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края. Уже буквально «на выходе» проектно-сметная документация. Если все сложится так, как мы запланировали, то в следующем году будет забита первая свая.

Могут появиться новые направления

В минувшем году удалось выстроить конструктивное сотрудничество с ведущими федеральными центрами, научным и медицинским сообществом.

Интересуются пермскими новинками не только врачи, но и пациенты.

Информацией о возможностях новых полимерных материалов заинтересовались и пермские спортсмены по пара-бадминтону. Для успеха на соревнованиях им необходимы легкие комфортные мобильные коляски. А зарубежные аналоги легче отечественных вдвое.

Таким образом, открываются перспективы для нового направления работы команды пермских инженеров, ученых и врачей - по выпуску средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями.