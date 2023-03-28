"Бизнес-новости": Пермь 28 марта 2023 13:30

29 марта в 12 часов редакция «Комсомольской правды в Перми» проведет Круглый стол по теме: Зимнее содержание города. Новый подход к старым проблемам

Участники и эксперты подведут итоги зимнего сезона и обсудят вопросы, связанные с уборкой улиц города от снега и льда