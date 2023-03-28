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"Бизнес-новости": Пермь28 марта 2023 13:30

29 марта в 12 часов редакция «Комсомольской правды в Перми» проведет Круглый стол по теме: Зимнее содержание города. Новый подход к старым проблемам

Участники и эксперты подведут итоги зимнего сезона и обсудят вопросы, связанные с уборкой улиц города от снега и льда
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спикерами выступят:

- Заместитель начальника отдела Госавтоинпекции Управления МВД России по г. Перми Александр Сергеевич Буков;

- Заместитель коммерческого директора Торгового дома "Уральский завод противогололедных материалов" Рудольф Артурович Пономарев.

- Начальник отделения дорожного надзора отдела Госавтоинпекции Управления МВД России по г.Перми Алексей Леонидович Лихачев;

- И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Анатольевич Мясоедов;

- Глава администрации Кировского района города Перми Михаил Александрович Борисов;

- Депутат Пермского городской Думы Сергей Петрович Стенно;

- Старший помощник прокурора города Перми;

- Юрист 1 класса Александр Андреевич Мерзляков;

Прямая трансляция пройдет на официальной странице «КП» ВКонтакте

БИЗНЕС-ПРЕСС