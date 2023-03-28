29 марта в 12 часов редакция «Комсомольской правды в Перми» проведет Круглый стол по теме: Зимнее содержание города. Новый подход к старым проблемам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спикерами выступят:
- Заместитель начальника отдела Госавтоинпекции Управления МВД России по г. Перми Александр Сергеевич Буков;
- Заместитель коммерческого директора Торгового дома "Уральский завод противогололедных материалов" Рудольф Артурович Пономарев.
- Начальник отделения дорожного надзора отдела Госавтоинпекции Управления МВД России по г.Перми Алексей Леонидович Лихачев;
- И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Анатольевич Мясоедов;
- Глава администрации Кировского района города Перми Михаил Александрович Борисов;
- Депутат Пермского городской Думы Сергей Петрович Стенно;
- Старший помощник прокурора города Перми;
- Юрист 1 класса Александр Андреевич Мерзляков;
Прямая трансляция пройдет на официальной странице «КП» ВКонтакте