«Придумал себе смертельное заболевание». В Перми при странных обстоятельствах пропал 34-летний мужчина

Пермяка ждут дома жена и маленькая дочь. Фото предоставлено супругой пропавшего

В Перми больше месяца ищут 34-летнего Андрея Окулова. 20 февраля мужчина должен был лечь в больницу, но утром этого дня он вышел из дома и исчез. Супруга Андрея рассказала, что в последнее время он вел себя достаточно странно: придумал себе смертельное заболевание и не верил результатам анализов, которые говорили, что он полностью здоров.

- Эта навязчивая мысль появилась у Андрея еще в январе, - говорит его жена. - Мы сходили к врачу, несколько раз сдали анализы - он был абсолютно здоров. Но муж отказывался верить докторам и результатам анализов. Я не знала, как победить его паранойю, и у нас состоялся серьезный разговор. Решили, что для его же спокойствия он пройдет полное обследование в больнице.

Утром 20 февраля Андрей позвонил брату и попросил отвезти в больницу. Брат высадил его на перекрестке улиц Пушкина и 25 Октября в полной уверенности, что Андрей пошел в стационар, но туда он так и не пришел. Когда об этом узнала супруга - тут же написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

- Мы просмотрели камеры уличного наблюдения и проверили его покупки по карте. Оказалось, что в день исчезновения Андрей купил 10-метровую веревку, выпивку и билет на автобус до села Частые, - вспоминает супруга. - Но на междугородний автобус он не сел: то ли опоздал, то ли передумал, а уехал на городском до Закамска.

Спустя два дня, на земле возле дома Андрея волонтеры заметили следы от его кроссовок. Поисковики подумали, что мужчина мог вернуться из Закамска и быть где-то поблизости. В течение нескольких дней добровольцы вместе с супругой Андрея обходили дворы, подъезды, прочесывали близлежащий лес в поисках каких-то зацепок, но ничего найти не удалось.

- 25 февраля мы узнали новые подробности, - продолжает супруга Андрея. - Оказалось, что через три дня после исчезновения, Андрей приезжал к знахарке в поселок Чаловка Карагайского района. Он уже бывал у нее раньше, но по-другому поводу. Когда мы об этом узнали, тут же помчались к ней. Она рассказала, что Андрея привезли к ней вечером 23 февраля на черной машине - ни номера, ни марки она не запомнила. По ее словам, Андрей был трезв, выглядел адекватным, только слегка небритым. Он начал говорить ей про свое смертельное заболевание, из-за которого не может ни есть, ни спать, ни жить. Знахарка его осмотрела, но сказала, что он здоров как бык. Весь разговор занял у них буквально 20 минут, после Андрей попрощался, сказав, что зайдет после 8 марта, сел в ту же черную машину и больше к ней не приходил.

Супруга Андрея до сих пор не может понять, почему у ее мужа появилсь эта навязчивая идея, но больше всего ее тревожит, где он сейчас и что с ним. Всех, кто знает хоть какую-то информацию об Андрее Окулове, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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