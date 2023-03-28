В администрации Перми рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон

Пермяки жалуются на жару и духоту в квартирах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в Перми отмечается рекордно ранняя весна. В последние недели установилась теплая погода с температурой воздуха +7…+8 градусов. Пока на улице тепло, батареи в домах горячие. Отопительный сезон в городе еще не завершился.

– Дома – настоящие тропики. В квартире невыносимо жарко и душно, - жалуются пермяки. – Вынуждены открывать окна даже ночью, иначе в комнате невозможно дышать.

Возможность перекрыть батарею есть не у всех. Некоторые горожане задаются вопросом, когда же начнут отключать отопление в многоквартирных домах.

В ближайшее время завершать отопительный сезон в Перми не планируется. Решение принимается в зависимости от среднесуточной температуры воздуха на улице. Обычно отопление в квартирах отключают, когда температура превышает +8 градусов на протяжении пяти суток. Так, например, в прошлом году официально отопительный период закончился 6 мая.

По прогнозам синоптиков, в Перми вновь ожидается похолодание. В ближайшие дни столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов. Дневной прогрев тоже будет незначительным, в пределах +4 градусов. Также возврат холодов вполне возможен и в начале апреля. Согласно сервису «Яндекс.Погода», теплая погода с устойчивым «плюсом» установится в городе к концу второго месяца весны.

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