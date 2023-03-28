Больше школ хороших и разных

Эта школа строится на улице Кронштадской в Перми. Фото: permkrai.ru

Когда открывает свои двери новенькая, с иголочки школа, построенная и оснащенная с учетом всех современных требований, это всегда радостное событие для учащихся и их родителей.

Давайте посмотрим, где в Прикамье в скором времени школьники смогут справить новоселье.

Новым микрорайонам «на вырост»

Новые школы в Пермском крае строятся как в краевом центре, так и в небольших населенных пунктах. Где-то они примут детей новых растущих микрорайонов, где-то заменят уже устаревшие школьные корпуса.

Всего сейчас в Прикамье строится 15 новых школ, 5 из них – в Перми и еще 4 в стадии подготовительных работ в Пермском округе. Что уже успели возвести строители?

Как рассказали в региональном министерстве строительства, 3 школы в краевом центре планируют к сдаче уже в этом году.

Уже можно увидеть, каким просторным будет новый школьный корпус, который строится на улице Холмогорской. Здесь подрядчик уже монтирует фасад, остекление и кровлю на каркас здания. И одновременно в помещениях устанавливаются системы отопления и вентиляции.

Быстро растет и новая школа на улице Кронштадтской. Первые сваи на стройплощадке там забили в конце прошлого года, а вот теперь строители уже смонтировали каркас до третьего этажа и выкладывают наружные и внутренние стены.

- Обе эти школы рассчитаны на 1050 учеников, - сообщили в краевом Минстрое. – В них будут оборудованы современные учебные классы, кабинеты технологии, специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, а также столовая, актовый зал и два спортивных зала.

В ведомстве подчеркнули, что строят эти школы в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» за счет средств государства и вложений частных инвесторов.

Еще один большой образовательный объект, который строится за счет средств федерального и краевого бюджета, появится на бульваре Гагарина. Он тоже возводится быстрыми темпами. Издали можно понаблюдать, как слаженно работают на стройке два башенных крана. Строители уже завершают устройство перекрытий 3 этажа и ведут кладку наружных стен.

Пусть небольшие, но современные

Новые школы строятся не только в Перми - дети, которые живут в небольших населенных пунктах тоже должны учиться в хороших, безопасных и комфортных условиях.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что создание комфортных и современных условий обучения на всех уровнях – одно из важнейших направлений работы регионального Правительства.

- Для этих целей в крае строят новые учреждения, а также переоснащают оборудованием детские сады, школы и техникумы. Наш главный приоритет – обеспечить равными условиями образования молодое поколение, независимо от того, как далеко от краевой столицы они проживают, – обозначал губернатор.

В Чернушке сейчас, к примеру, возводится современная трехэтажная школа на 825 мест. Она разгрузит образовательные учреждения города.

В поселке Рябинино Чердынского округа строят школу поменьше размерами. Но она также будет вполне комфортной для учащихся. Строители уже завершили каркас здания, и теперь монтируют окна, кровлю, возводят стены и перегородки на втором этаже.

Также две небольшие школы строятся в Бардымском округе. В селе Тюндюк она будет рассчитана на 220 мест. В трехэтажном здании помимо учебных классов и кабинетов разместятся мастерские, спортзал, столовая, пищеблок. На благоустроенной пришкольной территории построят стадион, которым смогут пользоваться все жители поселения. На строительстве уже выполнено 85 процентов всех работ.

Новая школа на 60 мест откроется и в деревне Брюзли. Это будет современное здание со столовой и спортивным залом. Тут также рядом со школой появится спортплощадка. Уже готова «коробка» школьного корпуса, монтируются наружные и внутренние коммуникации.

В Министерстве строительства Пермского края сообщили, что возведение новых школ также идет в Пермском, Кунгурском, Верещагинском, Уинском и Юсьвинском округах. Все они строятся по региональной программе, в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, а также при участии концессионеров.

Всего с 2019 года построено 19 школ на 13 065 мест.