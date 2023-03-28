Ледовая арена, общественный центр и три газопровода

Скоро здесь появится ледовая арена «Барда». Фото: permkrai.ru

В следующем году в Барде откроется просторная крытая ледовая арена. Большой каток размером 25 на 56 метров зальют искусственным льдом. Новым спорткомплексом смогут воспользоваться, в том числе, и юные хоккеисты.

Для болельщиков оборудуют комфортные трибуны на 92 места. Для спортсменов предусмотрят тренерские комнаты, раздевалки, все необходимые подсобные помещения, а также медицинский кабинет.

- Это здорово, что у нас появится такой ледовый дворец! – говорит жительница Бардымского округа Гульфиза Имайкина. – У нас в школах есть хоккейные команды, ребята участвуют в соревнованиях в Прикамье и за пределами края. И скоро наши дети смогут тренироваться и играть в хоккей круглый год.

На строительной площадке по возведению этого спортивного объекта в рамках рабочего визита в Бардымский округ побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Директор подрядной организации ООО «Стройподряд» Рустем Гайсин объяснил, что сроки по сдаче комплекса будут выполнены и Ледовая арена «Барда» примет посетителей в 2024 году. Он отметил, что работы идут с опережением графика – на строительной площадке уже забиты все сваи, и началась заливка фундамента.

Очаг культуры для детей и взрослых

Появление нового современного спортивного комплекса на карте Барды – это пример успешного участия Пермского края в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) по направлению «Современный облик сельских территорий». Эта программа была разработана Минсельхозом России по поручению главы государства Владимира Путина.

Как отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, кроме ледовой арены в рамках этой программы в Бардымском округе будут реализованы еще четыре важных проекта. В частности, к жилым домам и социальным объектам подведут голубое топливо, для этого проложат три газопроводные ветки. А в селе Краснояр-1 в следующем году появится современный универсальный центр общественных коммуникаций.

В этом универсальном центре работа развернется сразу по трем направлениям. Здесь откроется Дом детского творчества, где дети смогут получить дополнительное образование. В нем будут работать различные кружки – театральный, по вокальному пению, рукоделию, шахматам, настольному теннису и другие.

В концертном зале на 200 мест смогут заниматься творчеством взрослые жители района. В Доме культуры будет также работать электронная библиотека. Кроме того, бардымцы смогут получать в центре государственные и муниципальные услуг по принципу «единого окна» - тут можно будет оформить паспорт, пенсию, сделки с недвижимостью и многое другое.

- Мы очень ждем появления этого центра, - говорит жительница села Альфира Альтматова. – Здесь смогут развивать свои творческие способности наши дети и внуки. И нам найдется занятие по душе. Я, например, хотела бы заняться модным сейчас этнодизайном.

Работа будет продолжена

Все эти преобразования стали возможны благодаря участию Бардымского района в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

- На реализацию этих проектов в 2022 году Минсельхоз РФ направил Бардымскому округу в общей сложности 336,2 миллиона рублей, - отметил Павел Носков. - По поручению губернатора в этом году министерство совместно с муниципалитетами продолжит работу по привлечению средств федерального бюджета по госпрограмме.

Вопросы повышения качества жизни в территориях Прикамья на личном контроле у губернатора, поэтому Глава региона порекомендовал руководителям муниципалитетов внимательно проанализировать опыт Бардымского района и использовать его как положительный пример.

- В сельских территориях проживает почти четверть жителей Прикамья. И безусловно, мы нацелены на то, чтобы создавать достойные и равные условия для всех людей, вне зависимости от места жительства, – резюмировал Дмитрий Махонин.