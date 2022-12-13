В Пермском зоопарке родилась «апельсинка»

Малышка родилась месяц назад и ей устроили "кашу". Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке вновь пополнение. Месяц назад появилась на свет малышка яванского лангура. Это обезьяны с длинными хвостами, принадлежат к роду мартышковых, очень крикливые, шумные и подвижные приматы.

Удивительный факт – детеныш у этих животных рождается ярко рыжего цвета, как апельсин. Со временем, примерно к четырем месяцам, у него становится бурой голова, лапы и хвост, затем спина и все тело. После детеныши приобретают черный окрас. По словам зоологов, до сих пор пока неизвестно, почему так происходит.

- Родилась девочка, чувствует она себя очень хорошо, активно растет, начинает пробовать пищу взрослых, - говорит Иван Кудреватых, зоолог Пермского зоопарка. - В ее воспитании принимают участие другие члены семьи: сестра и брат. Они помогают матери, пока она спит, нянчатся с младшей, носят ее на животе.

Родна лангуров – это остров Ява, с местного языка лангур переводится, как длиннохвостый.

В минувшее воскресенье в честь дня рождения для лангурчика в зоопарке устроили «кашу», посетители смогли увидеть малышку в павильоне «Экзотические животные», а также посмотрели показательные кормления.

Яванских лангуров привезли к нам в 2017 году из Новосибирского зоопарка. Мальчику тогда было три годика, а девочке - два. Лангуры считаются сложными в содержании, поэтому редко встречаются в зоопарках.

Кстати, 17 декабря в Пермском зоопарке пройдет новогодняя елка с праздничной программой, подарками, показательными кормлениями белых медведей, тараканьи бега, а еще там можно увидеть символов уходящего и наступающего года.

Программа мероприятий:

13.00 - тараканьи бега (павильон экзотические животные).

14.00 - показательные кормления белых медведей.

15.00 – развлекательная программа от Деда Мороза и Снегурочки. Церемония награждения победителей конкурса «Новый год в Пермском зоопарке».

15.30- показательные кормления тамаринов(павильон экзотические животные). Участие во всех мероприятиях по входному билету.

Режим работы зоопарка: пн. - вс: с 9.00 до 17.00ч. (касса до 16.00)

Режим работы акватеррариума: пн.- вс: с 10.00-18.00 (касса до 17.30)

Адрес: город Пермь, ул. Монастырская 10

Акватеррариум: ул. Окулова 3

Цена билетов:

Взрослого (c 12 лет включительно) в зоопарк - 300 руб., в акватеррариум - 200 руб.;

детского билета (с 4 лет по 11 лет включительно) в зоопарк - 200 руб.; в акватеррариум - 100 руб.

До 4 лет – бесплатно (только при предъявлении свидетельства о рождении).

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Телефон: 8-965-571-46-65

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