Вероника Куликова: «Мы работаем над тем, что действительно волнует жителей Прикамья»

Вероника Куликова: «Работа с людьми – очень важная часть депутатской деятельности».

Чем был примечателен уходящий год для жителей Прикамья, над чем будут работать законодатели в следующем году?

Об этом рассказала руководитель фракции Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Пермского края Вероника Куликова.

Критикуя, предлагают

- У нашей фракции нет в региональном парламенте большинства, но, тем не менее, наши депутаты активно работают в краевом Законодательном Собрании, - говорит Вероника Куликова. - Каждый из нас является экспертом в определенной сфере, мы работаем в депутатских комитетах, рабочих группах, и наше экспертное мнение, наша профессиональная оценка, наш опыт и наше желание критически и не предвзято проанализировать ту или иную ситуацию позволяют отстаивать поправки в законы и решения в интересах людей.

Наш девиз очень прост: мы – партия, которая критикует, но при этом предлагает альтернативный вариант, вносит конструктивные предложения. Благодаря нашей профессиональной оценке удается заставить краевое правительство пересматривать многие решения, вносить в них коррективы и изменения.

Можно привести много примеров. Наша фракция, например, и я лично как депутат подвергли серьезной критике предложенный вариант трамвайной концессии. Так, осенью этого года мы проанализировали цифры и оперативно съездили с коллегами в Екатеринбург, где та же компания выполняет концессионное соглашение, но совершенно на других условиях, причем, там пути не просто обновляются, а строится абсолютно новая трамвайная ветка в Верхнюю Пышму.

Мы проанализировали условия этой концессии, озвучили их краевым и городским властям. В итоге сумма концессионного соглашения была пересмотрена на 3,5 миллиарда рублей. На сэкономленные средства, например, можно построить три большие школы и детский сад.

Что беспокоит людей

Очень важная часть депутатской деятельности – это работа с людьми. С одной стороны, обращения жителей края – это возможность для людей решить конкретные вопросы, и мы такую адресную помощь, используя депутатские полномочия, активно оказываем. С другой стороны, эти обращения систематизируются и позволяют депутату увидеть общую проблематику и, исходя из нее, выходить с определенными законодательными инициативами.

Какие проблемы больше всего беспокоили людей? Это, в первую очередь, все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством. А также вопросы социального обеспечения, касающиеся социальных пособий, компенсаций, пенсионного обеспечения. Очень много получаем обращений от тех, кто не согласен с размером начисленной пенсии. Зачастую приходится выходить в пенсионный фонд, и нередко им пересчитывают пенсии. Это также меры адресной поддержки. Это вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и многие другие.

Вместе с инициативными жителями

Поступает также немало жалоб на неблагоприятные условия жизни. Людей серьезно беспокоит то, где они живут, в том числе, состояние окружающей среды, качество воды. Например, в этом году мы поднимали острый вопрос о строительстве крематория, который напрямую связан с экологией.

К нам обратилась инициативная группа жителей микрорайонов, расположенных возле Восточного кладбища в Перми. Их дома расположены в низине, а на возвышенности предполагается открыть крематорий. Люди против традиционных захоронений на этом холме, поскольку есть риск загрязнения грунтовых вод, которые попадут в частные скважины. Они высказывают очень конструктивное предложение: сделать на территории возле крематория современный мемориальный комплекс с возможностью расширения колумбарного комплекса, который помог бы решить проблему нехватки мест для захоронений.

В результате такой инициативы благодаря нашим совместным действиям и депутатским запросам удалось сократить территорию традиционных захоронений возле будущего крематория.

Дети в школах должны питаться

Благодаря обратной связи с гражданами мы готовим ряд законодательных инициатив. Одна из них касается поправок в законодательство о льготах для ветеранов труда и пенсионеров с большим трудовым стажем об индексации денежной компенсации расходов на ЖКУ.

Мы сейчас прорабатываем дополнительные меры поддержки семей с детьми. Социально-экономическая ситуация в этом году была непростой, следующий год не предполагает, что она будет легче. Поэтому, безусловно, семьям с детьми необходимо предоставить какие-то дополнительные меры поддержки.

Например, пока бесплатные обеды в школах полагаются только для учеников начальных классов. Мы предлагаем распространить эту льготу и на учащихся средних и старших классов. Опросы Роспотребнадзора показали очевидное: сейчас многие ученики ограничиваются бутербродами, шоколадками, а то и вовсе не питаются в школе, и это при том, что многие занимаются допобразованием и очень много времени проводят в школе.

Поддержка для детей войны

Кроме того, мы готовим законодательные инициативы по присвоению в нашем регионе официального статуса детям войны. К сожалению, Прикамье остается одним из регионов, где пока этого не сделано. Я считаю, что в крае трудовой доблести это нужно обязательно сделать.

В отношении детей - сирот войны мы предлагаем к уже существующей, но практически не востребованной сегодня компенсации проезда до мест захоронения родителей, выплачивать единовременную денежную выплату.

Также мы вносим инициативы по проблемам в сфере ЖКХ. Например, предлагаем расширить перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В частности, включить в региональный перечень ремонт систем пожарной безопасности и дымоудаления, что крайне важно для безопасности жизни и здоровья людей.

Особое место в сфере нашего внимания занимают также вопросы образования и здравоохранения.

Помощь военнослужащим и их семьям

Я хотела бы поблагодарить коллег по депутатскому корпусу и наших представителей в Молодежном парламенте Пермского края – мы очень активно включились в работу по помощи и поддержке мобилизованных и добровольцев, которые ушли служить в зону специальной военной операции.

Весной мы одними их первых в регионе доставили жителям Донбасса продукты питания, медикаменты, воду. Сегодня в приемной нашей партии специалисты оказывают юридическую поддержку и адресную помощью семьям военнослужащих и мобилизованных. Наши волонтеры помогают им в решении различных бытовых вопросов.

С самого начала частичной мобилизации наша депутатская фракция инициировала обращение к губернатору и властям Пермского края о необходимости предоставления мер поддержки мобилизованным и их семьям. И благодаря нашей активной позиции и поддержке жителей Прикамье вошло в список тех регионов, где мобилизованные получили и единовременные выплаты, и меры поддержки для их семей.

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