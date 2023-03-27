Такая весенняя Пермь: горожане жалуются на грязь, а асфальт на дорогах плавает в лужах

Огромная лужа и ямы на улице Лебедева. Фото: Анна Маркова

- Мой муж – летчик, мы жили в разных городах, но, простите меня, такой грязи как в Перми я не видела нигде, - пожаловалась утром слушательница Радио «КП» (96.6 FM).

Весна нынче пришла в Пермь необычно рано, а вместе с ней - и привычные городские проблемы: разбитые дороги, грязь и лужи. Город сейчас не в самом приглядном виде, мы проехались по нескольким улицам в Свердловском и Мотовилихинском районах, посмотрели, в каком состоянии дороги и тротуары, спросили горожан, как они оценивают состояние дорог.

Минувшей зимой на улице Островского в районе мини-рынка случился порыв трубы отопления, коммунальные службы несколько дней устраняли последствия аварии, яму закопали и положили на нее бетонные плиты. У колодца образовалась яма. Спасает то, что перед ямой пешеходный переход и автомобилисты не успевают разогнаться, едут по выбоине медленно. Далее асфальт не везде ровный, особенно после улицы Революции.

На улице Островского заплатка из бетонных плит. Фото: Анна Маркова

На улице Революции дорожное полотно как решето в районе гипермаркета «Семья». Там ямы не глубокие, но асфальт расползся. Если ехать в сторону Средней дамбы, много заплаток, на самой дамбе - небольшие колеи.

Глубокие ямы на улице Тургенева - от Макаренко до Ким - есть, но не сказать, чтобы много. Этот отрезок дороги весь в воде, под лужами небольшие ямы, подмыло асфальт у колодцев и если ничего не делать, они так и будут разрастаться.

Пешеходам приходится обходить грязь по газону. Фото: Анна Маркова

На улице Лебедева - от Крупской до УДС Молот - вся дорога в плохом состоянии. Больше всего впечатляет огромная лужа в районе «Молота». Если нет встречных машин, автомобилисты стараются объехать ее по встречной полосе, там воды чуть меньше, а те, у кого не получается объехать грязную воду, утопают в луже. Вода достает до тротуара.

Ну улице Революции образовались колеи. Фото: Анна Маркова

Если большие дороги в таком состоянии, что говорить про спальные районы и дворовые территории. Асфальт там действительно растаял со снегом и плавает в лужах. На улице Чернышевского в районе дома № 8 яма на яме, заполненные водой. Разбита дорога на улице Гайдара в районе «Трудовых резервов».

Во дворе дома по улице Лебедева так. Фото: Анна Маркова

- Состояние дорог в Перми оцениваю на «троечку», - говорит автолюбитель Олег. - Это традиционно, что в марте, что в апреле. И большое опасение вызывают дороги в спальных районах, где ямы полностью залиты водой, а ты не знаешь, глубокие они или нет. Такая ситуация происходит каждый год, и я морально готов, отношусь к этому как к данности, которую не избежать.

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