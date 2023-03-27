Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 марта 2023 13:06

Такая весенняя Пермь: горожане жалуются на грязь, а асфальт на дорогах плавает в лужах

Мы проехались по некоторым городским улицам и посмотрели, в каком они состоянии
Анна Маркова
Огромная лужа и ямы на улице Лебедева.

Огромная лужа и ямы на улице Лебедева.

Фото: Анна Маркова

- Мой муж – летчик, мы жили в разных городах, но, простите меня, такой грязи как в Перми я не видела нигде, - пожаловалась утром слушательница Радио «КП» (96.6 FM).

Весна нынче пришла в Пермь необычно рано, а вместе с ней - и привычные городские проблемы: разбитые дороги, грязь и лужи. Город сейчас не в самом приглядном виде, мы проехались по нескольким улицам в Свердловском и Мотовилихинском районах, посмотрели, в каком состоянии дороги и тротуары, спросили горожан, как они оценивают состояние дорог.

Минувшей зимой на улице Островского в районе мини-рынка случился порыв трубы отопления, коммунальные службы несколько дней устраняли последствия аварии, яму закопали и положили на нее бетонные плиты. У колодца образовалась яма. Спасает то, что перед ямой пешеходный переход и автомобилисты не успевают разогнаться, едут по выбоине медленно. Далее асфальт не везде ровный, особенно после улицы Революции.

На улице Островского заплатка из бетонных плит.

На улице Островского заплатка из бетонных плит.

Фото: Анна Маркова

На улице Революции дорожное полотно как решето в районе гипермаркета «Семья». Там ямы не глубокие, но асфальт расползся. Если ехать в сторону Средней дамбы, много заплаток, на самой дамбе - небольшие колеи.

Глубокие ямы на улице Тургенева - от Макаренко до Ким - есть, но не сказать, чтобы много. Этот отрезок дороги весь в воде, под лужами небольшие ямы, подмыло асфальт у колодцев и если ничего не делать, они так и будут разрастаться.

Пешеходам приходится обходить грязь по газону.

Пешеходам приходится обходить грязь по газону.

Фото: Анна Маркова

На улице Лебедева - от Крупской до УДС Молот - вся дорога в плохом состоянии. Больше всего впечатляет огромная лужа в районе «Молота». Если нет встречных машин, автомобилисты стараются объехать ее по встречной полосе, там воды чуть меньше, а те, у кого не получается объехать грязную воду, утопают в луже. Вода достает до тротуара.

Ну улице Революции образовались колеи.

Ну улице Революции образовались колеи.

Фото: Анна Маркова

Если большие дороги в таком состоянии, что говорить про спальные районы и дворовые территории. Асфальт там действительно растаял со снегом и плавает в лужах. На улице Чернышевского в районе дома № 8 яма на яме, заполненные водой. Разбита дорога на улице Гайдара в районе «Трудовых резервов».

Во дворе дома по улице Лебедева так.

Во дворе дома по улице Лебедева так.

Фото: Анна Маркова

- Состояние дорог в Перми оцениваю на «троечку», - говорит автолюбитель Олег. - Это традиционно, что в марте, что в апреле. И большое опасение вызывают дороги в спальных районах, где ямы полностью залиты водой, а ты не знаешь, глубокие они или нет. Такая ситуация происходит каждый год, и я морально готов, отношусь к этому как к данности, которую не избежать.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Читать также

В Перми «ГАЗель» полностью провалилась под асфальт

Яма образовалась из-за аварии на канализационном коллекторе (Подробнее...)

Интересное