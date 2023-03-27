На СВО погиб житель Осы, который играл главную роль в спектакле «А зори здесь тихие»

Фото: администрация Осинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине 16 марта при выполнении боевой задачи погиб Николай Верзаков. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.

Николай Верзаков родился в деревне Субботино. В школьные годы играл главные роли в театральных постановках. Особенно жителям запомнилась его игра в спектакле по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Он исполнил роль командира Васкова.

Коллеги и знакомые Николая Сергеевича вспоминают, что у него всегда была твердая патриотическая позиция. Он был позитивным, отзывчивым человеком, чтил культуру, входил в состав казачьего общества, говорил о долге и любви к Родине.

Мобилизовали Николая Верзакова в конце сентября прошлого года. Был младшим сержантом, стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Жизнь бойца оборвалась в 28 лет. У него остались жена и двое маленьких детей.

Прощание состоится 28 марта в 10:30 в Осинском центре культуры и досуга по улице Максима Горького, 71.

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