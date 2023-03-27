В 17 муниципалитетах Прикамья построят жилье для расселения ветхих построек

В Барде бывшие жители ветхих построек получили ключи от квартир в этом современном доме. Фото: permkrai.ru

На выездном заседании краевого правительства в Бардымском округе в числе прочих рассмотрели очень важный социальный вопрос – о расселении ветхого и аварийного жилья.

Перед этим участники заседания осмотрели дом, который в прошлом году построили в Барде на улице Куйбышева. В нем справили новоселье порядка 100 человек - благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» муниципалитет выкупил 39 квартир для переселенцев.

Губернатор Дмитрий Махонин с удовлетворением отметил хорошее качество строительства. Кроме того, очень важно, что новоселы обеспечены всей необходимой инфраструктурой - в шаговой доступности есть школа, детский садик, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Такие же новые дома для переселения граждан возвели в прошлом году в Краснокамске, Губахе, Кудымкаре.

На год раньше срока

В Пермском крае программа расселения людей из ветхих построек по национальному проекту «Жилье и городская среда» идет ускоренными темпами. Ее освоение планируется завершить на год раньше, чем планировалось, в 2024 году.

- У нас есть возможность активно привлекать дополнительные федеральные средства, поскольку регион в этом вопросе входит в пятерку лидеров в стране, - отметил Дмитрий Махонин на заседании правительства. – По-прежнему актуальной остается ключевая задача, которую я ставил в прошлом году: на год раньше реализовать национальный проект в части переселения людей из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Уже были расселены и получили новое жилье 29 тысяч жителей Прикамья. До конца 2024 года предстоит расселить еще порядка 13 тысяч человек.

Глава региона напомнил, что в Пермском крае федеральная программа по нацпроекта была дополнена аналогичной региональной программой. При этом определен приоритет: переселять людей из ветхого жилья в новое благоустроенное не только в крупных городах, но во всех муниципалитетах края.

Не только в Перми

Министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов подчеркнул, что за счет программ переселения ветхого и аварийного жилья удается решать сразу несколько задач. В крупных городах включаются механизмы комплексной застройки, когда, в том числе, за счет привлечения частных средств преображаются городские пространства – на месте обветшавших построек возникают современные жилые кварталы. А в ряде территорий этот проект – единственная возможность построить благоустроенное жилье.

Артем Габдрахманов отметил, что программы по расселению людей реализуются в Прикамье успешно.

- За 4 года нам удалось расселить более 430 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья, - сообщил он. - В планах на ближайшие 3 года – расселить еще 200 тысяч квадратных метров. Прошедший год, по словам министра, стал рекордным – удалось ликвидировать 144 тысячи квадратных метров ветхих построек и переселить в новое комфортное жилье более 10 тысяч человек. На этот год запланировано расселение, как минимум, 66 тысяч квадратных метров.

Строится новое жилье для расселения людей из ветхих и опасных домов не только в краевом центре.

Артем Габдрахманов сообщил, что на этот и следующий год запланировано строительство более 114 тысяч квадратных метров нового жилья для расселения граждан в 17 муниципальных образованиях.

Так, например, крупные новостройки появятся в Перми на улице Чайковского, 11, в Губахе на Октябрьском проспекте, 14а, в Чайковском на улице Сосновой, 17/1, в Краснокамске на Уральской, 10. Новое благоустроенное жилье построят и в других муниципалитетах.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил руководству Минстроя Прикамья строго контролировать качество и темпы строительства домов, предназначенных для переселения жителей в комфортное и безопасное жилье.

- Планы в этом направлении амбициозные! – резюмировал Дмитрий Махонин. - Главам территорий совместно с профильными ведомствами при реализации этих задач необходимо активнее выделять земли под жилищное строительство, а также при реализации планов внедрять механизмы комплексного развития территорий, особенно в крупных городах.