Из-за бездействия управляющей компании жители пермской пятиэтажки живут как на пороховой бочке

Управляющая компания планировала починить потолок еще в прошлом году. Фото предоставлено жителям пятиэтажки

В середине ноября 2022 года в редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница дома по улице Танкистов,10 Наталья. Женщина рассказала, что вот уже несколько дней электрощиток, который стоит прямо напротив ее двери, заливает водой. Наталья обратилась в управляющую компанию квант, обслуживающую дом, от УК пришел электрик, осмотрел щиток, но сказал, что сделать ничего не может - нужно чинить потолок. Наталья снова обратилась в УК, там ее заверили, что пришлют кровельщиков, но никто к женщине так и не пришел. При этом в управляющей компании Наталье намекнули, что крышу починят только в мае.

Наталья в буквальном смысле боится за свою жизнь. Фото предоставлено жителям пятиэтажки

Мы обратились в администрацию Перми и получили такой комментарий: «Как сообщили в администрации Индустриального района, администрацией района совместно с УК "Квант" проведено комиссионное обследование крыши многоквартирного дома по ул. Танкистов, 10 (2 подъезд). Установлено, что проводились работы по замене водостока, после работ осталось технологическое отверстие. УК "Квант" в срок до 30 ноября 2022 года запланировано проведение работ по ремонту потолочного перекрытия».

Такое отверстие было в ноябре прошлого года. Фото предоставлено жителям пятиэтажки

Прошло больше четырех месяцев, но отверстие в потолке не просто не устранили - оно стало еще больше!

А вот так потолок выглядит сейчас. Фото предоставлено жителям пятиэтажки

- Если в ближайшее время потолок не починят, мы будем писать в госжилнадзор, прокуратуру, мэру, до губернатора дойдем. Раз районная администрация для нашей УК уже не авторитет, что уж говорит о нас - простых жителях, - возмущается Наталья.

Фото предоставлено жителям пятиэтажки

Редакция «Комсомольской правды» обратилась в администрацию Перми, чтобы узнать, почему управляющая компания не принимает никаких мер. Комментарий мы опубликуем на нашем сайте.

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