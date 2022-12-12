В Пермском крае перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Фото: предоставлено очевидцем.

Серьезная авария произошла сегодня в 18.50 в Кизеле. Как рассказали очевидцы, автобус ехал из Александровска в Пермь. На местной горе под название Доменный угор, которая, кстати, считается очень опасной из-за своего рельефа, его закрутило.

- То ли тормоза отказали, то ли не справился с управлением, но автобус съехал вниз задней частью. Там вылетел в кювет и встал на бок, - рассказ «Комсомолке» очевидец аварии.

На место тут же приехали две скорые, машина пожарных и полиции. В салоне автобуса было восемь человек. Насколько серьезные у них травмы – еще предстоит узнать. В данный момент в больницу на осмотр увезли двух человек.

- Все люди были в шоковом состоянии. Хорошо, что в этом автобусе всегда ездит немного пассажиров.

Сотрудники полиции и МЧС продолжают работать на месте происшествия. По предварительной версии - водитель автобуса не справился с управлением.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

Фото: предоставлено очевидцем.

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