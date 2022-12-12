Собаке, которую многодетная семья бросила при переезде, нашли любящих хозяев

Дик теперь в надежных руах.

Историю далматинца Дика мы рассказывали в начале декабря. Напомним, многодетна семья решила переехать в другой дом, собрали вещи, наняли «Газель» и уехали, а Дика с собой не взяли. Оставили у подъезда, как ненужную вещь.

Пес скитался, бродяжничал, потом его отловили и отвезли в приют, но он оттуда сбежал. Пригрелся в Кондратово к хозяйской собаке в частном доме и спал с ней в будке.

Истерзанного и голодного его наши две подруги Ольга и Олеся. Забрали себе, сводили к ветеринару и начали искать новых хозяев Дику. Первое время собака плакала, но потом перестала, когда поняла, что ее не обидят.

Желающих взять его себе было много.

«Комсомолка» опубликовала историю Дика в социальных сетях и спустя несколько дней ему нашли новую семью.

- Даже не вериться, что столько людей хотели помочь Дику, - написала нам Олеся. - Мы не ожидали. Дик сегодня уехал в новую семью. Было более десятков звонков и мы выбрали для него заботливую молодую семейную пару. Они в него влюбились с первого взгляда. Спасибо вам огромное!

Теперь Дик будет жить в Закамске, рады за него!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

Трагедия Дика

Многодетные пермяки переехали в другой дом, а собаку бросили у подъезда (Подробнее...)