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Дом. Семья12 декабря 2022 12:25

Собаке, которую многодетная семья бросила при переезде, нашли любящих хозяев

Дика отдали в добрые и ответственные руки
Анна Маркова
Дик теперь в надежных руах.

Дик теперь в надежных руах.

Историю далматинца Дика мы рассказывали в начале декабря. Напомним, многодетна семья решила переехать в другой дом, собрали вещи, наняли «Газель» и уехали, а Дика с собой не взяли. Оставили у подъезда, как ненужную вещь.

Пес скитался, бродяжничал, потом его отловили и отвезли в приют, но он оттуда сбежал. Пригрелся в Кондратово к хозяйской собаке в частном доме и спал с ней в будке.

Истерзанного и голодного его наши две подруги Ольга и Олеся. Забрали себе, сводили к ветеринару и начали искать новых хозяев Дику. Первое время собака плакала, но потом перестала, когда поняла, что ее не обидят.

Желающих взять его себе было много.

Желающих взять его себе было много.

«Комсомолка» опубликовала историю Дика в социальных сетях и спустя несколько дней ему нашли новую семью.

- Даже не вериться, что столько людей хотели помочь Дику, - написала нам Олеся. - Мы не ожидали. Дик сегодня уехал в новую семью. Было более десятков звонков и мы выбрали для него заботливую молодую семейную пару. Они в него влюбились с первого взгляда. Спасибо вам огромное!

Теперь Дик будет жить в Закамске, рады за него!

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