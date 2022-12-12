Синоптики рассказали, успеют ли коммунальщики убрать снег в Прикамье до следующих снегопадов

Когда ждать прекращения снега?

На Прикамье, как и на многие другие регионы, обрушился трехдневный непрекращающийся снегопад. Город встал в пробках. На улицах буксует даже снегоуборочная техника.

Когда ждать прекращения снега? И не вернется ли снежный апокалипсис вновь?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) спросили руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова.

- Сегодня, в понедельник, последний день обильных снегопадов в Прикамье, - рассказал синоптик. – Наконец-то фронтальная зона циклона начнет мигрировать к северу, и завтра с утра, во вторник, снега уже практически не будет. И как минимум до конца недели подобных снегопадов мы не увидим, и у коммунальщиков появится шанс убрать улицы от снега.

- Многим кажется, что раньше у нас было больше снега?

- Да, мы с вами уже вспоминали во время одного из радиоэфиров, что пики снегопадов у нас наблюдались лет двадцать назад, в конце 1990-х и в начале нулевых, - отметил Павел Смирнов. - А затем мы уже наблюдали не такие снежные зимы. Возможно, - из-за того, что осенью выпадало много осадков в виде дождя, и поэтому снегонакопление было не столь активным.

- Нынешний снегопад был рекордным?

- До середины декабря у нас почти не было снега. Сейчас погода просто наверстала упущенное, причем, буквально за три дня. Никаких рекордов по высоте снежного покрова мы пока в этом году не поставили. То, что мы видим сегодня, укладывается в климатическую норму, ничего сверхъестественного нет.

- Чего нам ждать в ближайшие дни?

- Устойчивая морозная погода, которая стояла последние четыре недели, от нас ушла. Она стала более изменчивой. В выходные дни у нас достаточно серьезно потеплело, но уже в среду ощутимо похолодает – днем в середине недели будет около -10 градусов. Затем в четверг потеплеет до -5 и пройдет небольшой снег. В воскресенье нас опять ожидает серьезное похолодание – от -10 до -12 днем, а ночью – и до -20 градусов. То есть будут своеобразные температурные качели.

- А что будет потом?

- Начало следующей недели также обещает быть достаточно морозным. В целом это вполне обычный зимний график, каких-то серьезных погодных аномалий в ближайшее время не ожидается.