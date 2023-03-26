Дедушке с особенным внуком нужна помощь неравнодушных пермяков

Саша очень любит время, проведенное с дедушкой Толей. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Саше Шестакову из Пермского района 12 лет. Когда мальчику было три месяца, врачи поставили ему страшные диагнозы - гидроцефалия и ДЦП, хотя с рождения он рос и развивался, как все обычные дети.

Мальчик до сих пор не может самостоятельно ходить и сидеть, зато прекрасно понимает все, что ему говорят. Родные нежно любят ребенка и посвящают ему все свое время.

Уже три года Саша занимается с учителями и очень любит читать. В деревню Устиново, где живет мальчик вместе с мамой и папой, приезжают заниматься по коррекционной программе педагоги.

Но больше всего Саша любит проводить время с дедушкой Толей. Каждый день он с нетерпением ждет выходных, когда сможет снова увидеть своего лучшего друга — любимого дедушку Толю.

Дедушка Толя никуда не торопится, ценит момент здесь и сейчас. Вместе с Сашей они много гуляют вдвоем: дедушка рассказывает внуку истории, играет с ним и относится к нему бережно и терпеливо. Но сейчас дедушке с особенным внуком потребовалась помощь неравнодушных пермяков.

- В деревне помыть мальчика можно только в бане, - объясняют в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - Но для дедушки и внука — это не просто рутинное событие, а почти традиция. Мальчик растет, и дедушке становится все тяжелее мыть внука без вреда для своего здоровья.

Чтобы облегчить уход за особенным мальчиком, семье необходимо приобрести шезлонг для купания. Его стоимость - 40 700 рублей, но для семьи Саши это неподъемная сумма. И любой посильный взнос станет поддержкой для мамы и дедушки Саши Шестакова.

Сделать так, чтобы у Саши и дедушки было больше времени было для радости и общения, можно здесь.