В Перми скоропостижно скончалась хозяйка девяти кошек

Фото: группа ВК Приют Матроскин Пермь и За Защиту Зверей!

Эту грустную историю рассказали пермские волонтеры, которые сейчас ищут дом девяти кошкам-сиротам, о которых раньше заботилась молодая пермячка.

- Хозяйка этих котиков внезапно скончалась, и животные остались один на один со своим горем и одиночеством, - объясняют зоозащитники пермского приюта «Матроскин». - Пять дней животные находились в пустой квартире одни, без еды и воды и не переставали ждать любимую хозяйку. Увы, в результате ее внезапной смерти позаботиться о животных было некому и только в субботу, 25 марта мы узнали о них и приехали, чтобы забрать их из квартиры.

Бедные котики испытали за это время серьезный стресс. Благо, об их судьбе стало известно волонтерам. Сейчас шесть котиков из этой квартиры забрали волонтеры «Матроскина», еще троих - организация «Дозор». Сейчас животных лечат и ищут им новый дом и заботливых хозяев.

Волонтеры уже дали клички хвостикам: мальчик Вежалун, девочки Зарни, Женева, Хаку, Наоко, Криста. В настоящий момент все они первично привиты и ожидают кастрацию и стерилизацию.

- Пока мы живы, здоровы и свободны, будем искать все возможности продолжать вытаскивать их из пустых квартиры, забирать с улиц и от нерадивых хозяев, - говорят волонтеры. - Пусть наших жизней хватит на то, чтобы успеть спасти как можно большее количество котиков.

Помочь волонтерам материально или подарить новую семью котикам можно здесь и здесь.

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