На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Грузовик слетел с трассы
Вечером в субботу, 25 марта, около 20 часов на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе, около отворота на деревню Тураи произошло ДТП со смертельным исходом.
Как рассказал «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, водитель «Форда-фокус» выехал на встречную полосу. В это время там двигалась фура «Вольво» с полуприцепом, зарегистрированная в Саратовской области.
Водитель грузовика пытался уйти от столкновения с иномаркой. Но тяжелая машина все равно зацепила легковушку, отбросив ее в сторону. Затем грузовик врезался в будку охранника стоянки для дальнобойщиков, расположенной возле трассы, и снес ее. К счастью, в тот момент в будке никого не было.
Водитель легковушки погиб на месте
Зато это строение слегка притормозило «Вольво», и грузовик остановился, чуть-чуть не доехав до павильона АЗС, находившегося рядом со стоянкой.
В результате столкновения 32-летний водитель «Форда» погиб на месте. 55-летнему дальнобойщику потребовалась медицинская помощь.
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