На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Грузовик слетел с трассы

Вечером в субботу, 25 марта, около 20 часов на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе, около отворота на деревню Тураи произошло ДТП со смертельным исходом.

Как рассказал «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, водитель «Форда-фокус» выехал на встречную полосу. В это время там двигалась фура «Вольво» с полуприцепом, зарегистрированная в Саратовской области.

Водитель грузовика пытался уйти от столкновения с иномаркой. Но тяжелая машина все равно зацепила легковушку, отбросив ее в сторону. Затем грузовик врезался в будку охранника стоянки для дальнобойщиков, расположенной возле трассы, и снес ее. К счастью, в тот момент в будке никого не было.

Водитель легковушки погиб на месте

Зато это строение слегка притормозило «Вольво», и грузовик остановился, чуть-чуть не доехав до павильона АЗС, находившегося рядом со стоянкой.

В результате столкновения 32-летний водитель «Форда» погиб на месте. 55-летнему дальнобойщику потребовалась медицинская помощь.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru