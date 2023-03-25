«Летим в страну пирамид»: появились прямые рейсы из Перми в Египет

Открыты рейсы из Перми в Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 апреля из Перми вылетит первый чартерный рейс на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх, расположенный на Красном море. Организует полеты турецкая авиакомпания Southwind. В связи с этим рейс будет хоть и прямой, но с остановкой в Анталье. Нет, совместить сразу два курорта у пермских туристов не получится. Стоянка в аэропорту Антальи продлится 45 минут, выходить из самолета транзитным пассажирам будет нельзя.

Пермские турфирмы уже начали продавать туры в Египет. Стоимость путевки на 11 ночей на одного человека при двухместном размещении в отеле начинается от 75 тысяч рублей.

Продолжительность туров в Египет составит 10 – 11 дней. Полетная программа заявлена на все лето, вплоть до 14 октября.

Напомним, чартерные рейсы из Перми в Египет были отменены из-за запрета Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией.

Ранее мы писали о том, что Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на выполнение перелетов по маршруту Пермь - Стамбул. Рейсы запланированы по три раза в неделю.

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