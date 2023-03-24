Жители пятиэтажки в центре Перми второй месяц живут без газа

Газа в квартирах на Екатерининской, 180 нет уже второй месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы второй месяц живем без газа, - чуть не плачет жительница дома по адресу Екатерининская, 180 в Перми, она обратилась в редакцию «Комсомольской правды» со своей проблемой. – Газ в нашем четвертом подъезде отключили для проверки еще 14 февраля. И вот второй месяц мы на салатах и покупной еде. А у нас одни одинокие старушки живут, и уже не хватает пенсии, чтобы покупать готовую еду, а не самим готовить.

Пенсионерка рассказала, что один газовый стояк в ее подъезде включен, два отключены. А все из-за того, что жильцы четырех квартир, которые являются собственниками, в квартирах не проживают. А из-за них второй месяц страдают десятки жителей дома.

- Мы голодом сидим и хотим понять, когда все это закончится, когда нам, наконец-то включат газ, - говорит пенсионерка.

Механизм работы управляющей компания в подобных случаях прописан российскими законами так: УК составляет акт об отказе собственника предоставить доступ в квартиру, и выходит в этим иском в суд. Суд выносит соответствующее решение, и если владелец продолжает препятствовать работе газовой службы, к делу подключается служба судебных приставов.

ОФИЦИАЛЬНО

- 14 февраля в рамках договора между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Управляющая компания «ЭКВО» проводилось плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома по адресу ул. Екатерининская, 180, - сообщили «КП» в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Пермь». - В процессе технического обслуживания была выявлена утечка газа, устранить которую на месте не представилось возможным. Для определения и устранения утечек требуется доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию всех жилых помещений.

По мере обеспечения доступа в жилые помещения и устранения замечаний газоснабжение было возобновлено практически во всем доме.

На сегодняшний день из-за негерметичности сети газопотребления газоснабжение по-прежнему приостановлено на 1 газовом стояке 1 подъезда, и 1, 2 газовых стояках 4 подъезда. Для восстановления газоснабжения необходим доступ еще в пять квартир.

Приостановка подачи газа до устранения неисправностей выполняется для обеспечения безопасности жильцов и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

По законодательным нормам, ответственность за допуск в квартиры при проведении работ по техническому обслуживания газового оборудования несет управляющая организация, оказывающая услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома.