Детские площадки превратились в снежные поля. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- Текущий снегопад завершится в самое ближайшее время, но это будет относительно короткая пауза, - рассказал метеоролог Андрей Шихов. - Так как с запада в сторону Прикамья движется уже второй южный циклон, и зона сильных снегопадов вновь приблизится к Перми.

Таких снегопадов в Перми не было уже восемь лет – с октября 2014 года. После почти бесснежных ноября и первой декабрьской недели природа решила от души отсыпать нам снега.

Уже вечером в пятницу, 9 декабря из-за сильного снегопада на подъезде к Перми ограничили движение грузовиков по федеральной трассе М-7 «Волга».

В субботу в Перми выпало 7 миллиметров осадков, а в воскресенье - около 20 миллиметров.

Не надо недоверчиво хмыкать – дело в том¸ что количество выпавших осадков всегда считается в жидкой фазе, то есть снег учитывается в растаявшем виде. И один миллиметр снежных осадков означает 1 сантиметр высоты снежного покрова, объяснил Андрей Шихов. Так что 20 миллиметров осадков создают слой снега высотой в 20 сантиметров.

Снег завалил дороги и тротуары. На его уборку дорожники вывели более 400 рабочих. Но пермяки в соцсетях делятся фотографиями засыпанных снегом улиц и проездов.

"Сегодня целый день по городу катаюсь не видел ни одну технику", "Все везде завалено, невозможно ходить, уборочной техники на улицах практически нет", "Чистят, но моментально все снова заваливает", - комментируют горожане.

Городские власти попросили жителей по возможности не пользоваться личным транспортом, а пересесть на общественный.

Но это все-таки были выходные, когда можно и посидеть дома. А что нас ожидает на рабочей неделе?

- В ночь на понедельник в Перми с перерывами продолжит идти снег, причем более сильный, чем минувшей ночью, - прогнозирует Андрей Шихов. - К утру выпадет еще 5-6 миллиметров, то есть ожидается прирост снежного покрова на 5 сантиметров. Во второй половине дня в Перми возобновится сильный снег, который продлится до вечера. Далее осадки прекратятся.

Ранее была серьезная вероятность, что наиболее сильные снегопады пройдут в Перми в ночь на вторник, 13 декабря. Но благодаря антициклону, идущему с Южного Урала, зона осадков может уйти на север края.

- В целом за период с воскресенья до вторника больше всего осадков выпадет к северо-востоку от Перми и в районе Губахи – до 30-35 мм, - сообщил Андрей Шихов. - Наиболее сложная обстановка на дорогах Перми ожидается, вероятно, днем и вечером в понедельник.