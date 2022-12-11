Где-то между Нижним и Уфой: как жителям Приволжья устроить себе необычное путешествие, чтобы встретить новогоднее утро в чужом городе

Отправиться в романтическое путешествие лучше всего в новогоднюю ночь.

- По дороге в Красноярск нелетная погода... И в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле.

- А в лучшем?

- Тоже в кресле, только в воздухе.

Персонаж фильма «Ирония судьба, или С легким паром» встречал Новый год в дороге по невеселой случайности. Но на самом деле такое приключение может оказаться очень романтичным и незабываемым. Ведь все зависит от того, с кем путешествовать и как к этому относиться.

А при желании отметить праздник в пути можно даже дважды. Например, пермяки могут отправиться в Москву рейсом «Победы» в 0.05 1 января и прибыть в столицу… 31 декабря в 23.55 - благодаря разнице в часовых поясах. Билет на полет без багажа стоит 5799 рублей.

44 тысячи - за ночь под стук колес

Но еще интереснее встретить Новый год в поезде. Если отправляться также из Перми, то можно сесть 31 декабря в 20.00 на поезд Владивосток - Москва, который идет до столицы менее 20 часов, отметить праздник в вагоне-ресторане, успеть выспаться и выйти на перрон столичного вокзала в 13.58. Билеты в плацкарт стоят от 2900 рублей, в купе - от 5261.

Из других регионов Приволжья путешествие в Москву тоже может включать в себя «новогоднюю опцию». Из Саратова до столицы можно уехать на поезде из Астрахани 31 декабря в 21.13, чтобы оказаться в Москве в 11.10. Стоимость билетов начинается от 2147 рублей.

Из Самары поездка на фирменном поезде «Жигули» начнется 31 декабря в 19.55 и завершится в столице 1 января в 8.00. Билет в купе стоит от 3684 рублей, но можно шикануть и отправиться в романтическую поездку в двухместном люксе с душем и туалетом, за что придется заплатить более 44 тысяч (за оба места).

Из Удмуртии и Татарстана новогоднюю поездку в Москву можно совершить на двухэтажном фирменном поезде «Италмас». Для этого сесть в поезд в Ижевске 31 декабря в 17.40, а в Казани - в 21.47, чтобы выйти на московский перрон в 9.23. Сидячие билеты из Ижевска стоят от 2205 рублей, в купе - от 2208, из Казани сидячие - от 1614, в купе - от 1954.

Казанцы также могут отправиться в столицу на фирменном поезде «Тюмень», он уходит 31 декабря в 21.59, в Москву приходит в 9.40. Билеты в плацкарт стоят от 2819 рублей, в купе - от 3018.

В гости к Кыш Бабаю

Если же путешествовать по Приволжью, то пермяки могут за полчаса до Нового года сесть на поезд до Новороссийска и 1 января в 5.42 оказаться в Ижевске или в 11.34 - в Казани, где и провести каникулы. Билеты в плацкарт до Казани стоят от 1680 рублей, в купе - от 3473, а до Ижевска - 1240 и 2047 соответственно.

В Ижевске в новогодние дни можно посетить термы, поплавать в теплом бассейне под открытым небом, а вечером на Центральной площади полюбоваться на «живого» Змей Горыныча.

В Казани стоит съездить в новогоднюю национальную деревню «Ханский двор», где можно закупиться сувенирами, прокатиться на лошадях, коньках и квадроциклах. А если вы поедете с детьми, то их порадует визит в резиденцию татарского Деда Мороза - Кыш Бабая - в селе Новый Кырлай.

А вот казанцам в Пермь 31 декабря на прямом поезде не отправиться - нет подходящих маршрутов. Зато жители Татарстана, так же, как и Удмуртии, могут встречать Новый год по дороге в Нижний Новгород. Там можно побывать в Кремле, откуда отправлялось народное ополчение Минина и Пожарского, и спуститься по Чкаловской лестнице - самой длинной в России. Здесь же до 15 января будет работать Нижегородская ярмарка, где можно и глинтвейна вприкуску с пирожками попить, и детей отвести к Деду Морозу, и спрятаться от друзей в ледяном лабиринте.

Фирменный поезд Ижевск - Нижний Новгород отправляется в путь 31 декабря в 17.30, из Казани он уходит в 22.46, а прибывает в конечный пункт 1 января в 6.52. Билеты из Ижевска в плацкарт стоят от 3061 рубля, в купе - от 3924, а из Казани - 2278 и 2527 рублей соответственно.

Впрочем, ижевцы могут уехать в Нижний и попозже - 31 декабря в 23.45 на поезде, идущем до Санкт-Петербурга. И прибыть в 13.43. Билеты чуть дешевле - 2098 и 3618 рублей.

Бункер Сталина и каток на берегу Белой

Путешествие в Нижний Новгород под Новый год подойдет и самарцам. Поезд Самара - Санкт-Петербург уходит 31 декабря в 20.26 и приходит в Нижний 1 января в 14.17. При этом билеты в купе обойдутся дешевле, чем в плацкарт: 1900 против 2098 рублей.

Нижегородцы новогоднюю ночь могут провести в поезде, если отправятся на питерском поезде в Ульяновск или Самару. Он уходит 31 декабря в 17.03 и прибывает в Ульяновск в 6.45, а в Самару - в 9.44. Ульяновск связан не только с историей семьи вождя революции, здесь есть еще музейный квартал, который переносит в атмосферу старинного губернского города Симбирска.

А в Самаре можно побывать в океанариуме или бункере Сталина. В каникулы на площади Куйбышева будет работать «Усадьба Самарского Деда Мороза» с большой анимационной программой для детей и взрослых.

Жители Пензы и Самары в новогоднюю ночь могут устроить путешествие в Уфу. Здесь в Новый год на набережной реки Белой откроется резиденция уфимского Деда Мороза. Также будет работать бесплатный каток. Поезд Пенза - Нижневартовск отправляется в путь 31 декабря в 13.55, в Самаре он будет в 22.19. В столицу Башкирии поезд прибывает 1 января в 7.59. Билеты из Пензы от 1731 рубля, из Самары - от 1205.

КСТАТИ

Где отдыхать дешевле?

Лидером Приволжья по доступности отдыха на Новый год стала Саратовская область. К такому выводы пришли аналитики портала Санатории-России.рф, составившие рейтинг цен на путевки для встречи Нового года в здравницах России. Отдых с 31 декабря по 2 января в саратовском санатории обойдется в среднем 7710 рублей. За эти деньги гостям предоставят проживание, питание и лечебные процедуры.

На пятки ей наступает Пензенская область, где отдых обойдется дороже на 20 рублей. В среднем там путевка стоит 7730 рублей. Также в десятке самых доступных для отдыха регионов оказались Мордовия (7860 рублей), Удмуртия (8030 рублей), Кировская область (8140 рублей) и Ульяновская область (10 230 рублей).

Самые дорогие путевки на Новый год в Приволжье оказались в здравницах Чувашии

(14 850 рублей) и Башкортостана (15 680 рублей). Это немногим меньше, чем самые дорогие путевки по стране, которые предлагают в Санкт-Петербурге за 15 800 рублей.