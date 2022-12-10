Жители Пермского края в этом году получали в электронном виде более 120 услуг

Получить нужную справку можно, не выходя из дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые различные услуги для жителей Прикамья, а также для бизнеса в нашем регионе активно переводятся в электронный вид.

В нашем крае развивается и пользуется все большей популярностью региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края». Пользоваться им очень удобно: при необходимости он автоматически переведет пользователя на федеральный портал «Госуслуги», на котором сейчас доступно более 85 необходимых региональных услуг.

Помимо этого с помощью регионального портала «Услуги и сервисы Пермского края» можно оперативно получить, не тратя времени на стояние в очередях, еще более четырех десятков региональных услуг. И их количество постоянно увеличивается.

Так, например, в течение 2022 года проведены мероприятия по реализации в электронном виде предоставления справок о том, что гражданин или семья являются малоимущими. Такой документ необходим при начислении различных льгот.

Как сообщают в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, эта услуга является одной из самых востребованных у жителей Прикамья. По прогнозам, в этом году ей воспользуется не менее 95 тысяч жителей края.

Не меньшей по востребованности в этом году была и услуга по оформлению ежегодной денежной выплаты на оздоровление, которая положена ветеранам труда. Также очень часто многодетные семьи с помощью регионального портала оформляли освобождение от оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, на портале «Услуги и сервисы Пермского края» самыми популярными являются запись детей в первый класс и прием заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам (https://uslugi.permkrai.ru/service/circles). Также онлайн можно подать заявление на улучшение жилищных условий (для молодых семей) или получение путевки в детский лагерь.

- Мы записывали с помощью регионального портала в детский лагерь нашего ребенка, и это оказалось очень удобным, - говорит жительница Перми Валентина Крайнова. – Все получилось без сбоев и очень оперативно, мы сэкономили время, и наш сынишка смог получить полноценный отдых.

По словам замминистра информационного развития и связи Пермского края Олега Савинова, в следующем году планируется расширить перечень государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном формате.

- Президент России Владимир Путин ставил регионам задачу перевести к 2024 году в электронный вид не менее 95% массовых социально значимых услуг, эти показатели в Пермском крае фактически достигнуты, но работа будет продолжена. Также мы оптимизируем процессы предоставления услуг, которые уже доступны «в цифре», чтобы было еще удобнее и быстрее, - отметил Олег Савинов.

Работа по цифровизации предоставления услуг населению органами власти проводится в Прикамье по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее глава региона неоднократно отмечал важность обеспечения оказания услуг в том виде, который удобен для жителей.

- Перевод услуг в электронную форму позволяет людям экономить время и делает процесс оформление документов понятным и прозрачным, - подчеркивал Дмитрий Махонин. - Поэтому необходимо как можно быстрее «оцифровать» их.

НАША СПРАВКА Региональный ресурс «Услуги и сервисы Пермского края» работает по принципу «единого окна». С его помощью можно не только подать заявление на предоставление услуг, не проводя много времени в поиске нужных сайтов, но и проконтролировать ход их выполнения в личном кабинете.

Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В соответствии с ним до 2024 года 95 процентов массовых социально значимых услуг должны быть доступны в электронном виде.