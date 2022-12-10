Прогноз погоды в Перми на 7 дней: неделя с 12 по 18 декабря 2022

Декабрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на следующей недели осадки в Перми продолжатся.

В понедельник, 12 декабря 2022 года, циклон захватит большую территорию Пермского края. При этом, интенсивность осадков изменится, пройдет небольшой снег интенсивность осадков уменьшится. В Перми температура воздуха ночью будет около −7 градусов, днем поднимется до -4 градусов.

Во вторник, 13 декабря 2022 года, в Перми осадки прекратятся. Температура воздуха утром остановится на отметке, близкой к -5 градусам, а ближе к вечеру начнет понижаться до -8 градусов.

В среду, 14 декабря 2022 года, в Перми в утренние часы будет пасмурно, температура воздуха будет в пределах -10…-12 градусов. Днем выглянет солнце, температура воздуха поднимется до -8…-10 градусов.

В четверг, 15 декабря 2002 года, в Перми на небе появятся тучи, к вечеру возможен снег. Температура воздуха утром около -14 градусов, днем до -10 градусов.

Пятницу, 16 декабря 2022 года, в Перми пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Температура воздуха в течение всего дня -9…-11 градусов.

В субботу, 17 декабря, в Перми характер погоды существенно не изменится: вновь пойдет небольшой снег, будет облачно, температура воздуха -9…-10 градусов.

В воскресенье, 18 декабря, в Перми ожидается значительное понижение температуры воздуха: в утренние и дневные часы столбик термометра будет находиться в пределах -13…-15 градусов, ближе к вечеру ожидается -15…-17 градусов. Сохранится переменная облачность, пройдет небольшой снег.

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