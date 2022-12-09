История главной елки Перми

Площадь перед дворцом дворцом имени Свердлова. Фото: Пермский архив

Пермяки давно привыкли, что к декабрю возле здания Заксобрания на пермской эспланаде устанавливают главную городскую елку. Сейчас это 12-ти ярусная каркасная елочка, у которой 3210 веточек покрыты искусственной хвоей. Ее высота 30 метров, однако модульная конструкция легко меняет свою высоту. Елка украшена ромбовидными коробами и огромным сверкающим шатром.

Вояж в историю

Но так было не всегда. Та елка, которую мы видим сегодня, появилась в городе в 2019 году, а срок ее эксплуатации составляет не менее пяти лет. А какие елки радовали пермяков ранее? Предлагаем сделать вояж в прошлое, и вспомнить историю главной пермской елки за последние лет 70.

В советском прошлом главную елку города устанавливали совсем не на эспланаде. После войны пленные немцы построили в Перми дворец имени Свердлова, и площадь перед дворцом стала любимым местом новогодних гуляний пермяков. Каждую зиму здесь строили высокие горки и огромные снежные скульптуры мчащегося на тройке Деда Мороза, Снегурочки и разнообразных лесных зверушек.

Чуть позже новогодние городки начали строить у каждого Дворца культуры. Между предприятиями шло негласное состязание, чей городок получится лучше и масштабнее.

Чуть позже новогодние городки начали строить у каждого Дворца культуры (ДК им. Ленина). Фото: Пермский архив

В начале 1980-х годов устанавливать елку и возводить снежные композиции начали на эспланаде перед зданием областного Законодательного Собрания. Много лет ставили живую елку из леса - среди претенденток проводился настоящий конкурс красоты. Устроители ездили по лесничествам, выбирали самую стройную и пушистую, а когда ее везли в город – перекрывали дороги. Елочку украшали самодельными игрушками из картона и цветной бумаги, а вокруг строили снежные фигуры и деревянные горки, покрытые льдом.

В начале 1980-х годов устанавливать елку и возводить снежные композиции начали на эспланаде. Фото: Пермский архив

В 2003 году в Новый год едва не случилось ЧП: пошел дождь, и вызвал прямо в новогоднюю ночь замыкание гирлянды. Несколько картонных игрушек воспламенились, но пожар успели вовремя потушить.

В 2004 году главная городская елка впервые стала платной. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В 2004 году главная городская елка впервые стала платной. Городские власти объяснили это большими затратами на строительство ледового городка. Площадь перед областным Парламентом обнесли забором, внутри залили каток, построили несколько горок и установили шатры с горячим чаем.

В 2005 году елка стала бесплатной, но чтобы обезопасить ее, новогоднее дерево украсили огнеупорными игрушками, которые производили в соседнем Екатеринбурге и огромной гирляндой в 2000 лампочек. Чтобы украшения без потерь пережили новогодние гуляния, здесь поставили круглосуточную охрану.

В 2008 году с ледовым городком пермякам не повезло. Из-за оттепели снежный городок на эспланаде построить не смогли, зато вокруг главной елки впервые установили новогодний парк: светящиеся неоновые фигуры Деда Мороза, Снегурочки и яблонек с наливными яблочками.

В 2008 году с ледовым городком пермякам не повезло. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Первая искусственная елка

В 2009 году в городе впервые установили 30-метровую искусственную ель в виде конуса. Это была самая высокая елка, которую когда-либо монтировали на эспланаде. Многих она сразу же начала раздражать: «У нас что, леса нет? Мы что, не на Урале живем?», «Как подумаю, что это зеленое конусообразное чудо несколько лет будет главной городской елкой, грустно становится!»

В 2009 году в городе впервые установили 30-метровую искусственную ель в виде конуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2010 году к елке-конусу добавили светящихся деревьев. Годом позже ее украсили семикилометровой гирляндой «Северное сияние», а во время торжественной закладки ледового городка устроили обливание моржей.

Конусообразную елку наряжали на эспланаде до 2018 года, а потом перевезли ее в Закамский парк «Счастье есть». Кстати, в 2014 году у елки появилось необычное имя - Галина Леонидовна. Его случайно дал новогоднему дереву невнимательный пермский школьник. Все дело в конкурсе, который объявили в тот год ко Дню рождения елки. Школьникам предлагалось нарисовать рисунок, поздравить именинницу с праздником и написать ей пожелание.

- Дорогая, Галина Леонидовна, поздравляю вас с днем рождения, - написал мальчик в своей открытке.

Смеху было столько, что уже восемь лет организаторы ледового городка кроме как «Галина Леонидовна» главную елку не зовут. Открытку эту долго хранили, но во время ремонта все-таки потеряли.

Кстати, в 2014 году конус главной пермской елки впервые украсили «танцующими сосульками» и гирляндой «Хамелеон», а вокруг возвели ледовый городок «Буква-град». В новогодние каникулы пермяки гуляли здесь и лепили на ледяные скульптуры монетки.

Ледовый городок «Буква-град» Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Новая елка по специальному дизайн-проекту

В 2015 году в городе появилась традиция: огни на главной городской елке зажигали отличившиеся школьники. Трех победителей выбрали голосованием в интернете. В 2016 году эта традиция продолжилась, а в момент появления огней на елке в небо над эспланадой взмыл фейерверк. Ледовые городки начали менять название и концепцию: были «Эко-сад», «Пермь Великая», «Пермяч»…

В 2015 году в городе появилась традиция: огни на главной городской елке зажигали отличившиеся школьники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2018 году главную городскую елку установили на площади перед Театром-Театром и украсили гирляндами и золотыми звездами. А ледовый городок назвали Ветер с Востока.

В 2018 году главную городскую елку установили на площади перед Театром-Театром Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2019 году в Перми появилась новая главная елка, изготовленная по специальному дизайн-проекту. Она стала одной из самых высоких в стране. Зажигать огни на елке приехал главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

В 2019 году в Перми появилась новая главная елка, изготовленная по специальному дизайн-проекту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А через год, увы, началась пандемия коронавируса, и массовые гуляния на эспланаде отменили, однако по городу проложили несколько новогодних маршрутов.

В 2021 году главную новогоднюю елку Перми дополнили световым шатром из 240 нитей, диаметр которого составляет 48 метров. Эту же елку можно увидеть на эспланаде и сейчас. Правда, работы по ее монтажу закончились лишь недавно, а украшать ее еще не начинали. Но уже известно, что огни на главной елке Перми будут зажигать 16 декабря.

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