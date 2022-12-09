Школа «Синтез». Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Такой строительный бум в сфере образования Пермский край за последнее время переживает впервые. В регионе ударными темпами возводят новые школы, идет масштабная реконструкция и обновление уже существующих.

Причем, это делается с применением всех имеющихся современных наработок и материалов, пространство школ наполнятся инновационным оборудованием, для гармоничного развития детей используются новейшие подходы обучения.

А как иначе, если строительство новых, ремонт и переоснащение действующих школ входит в число приоритетных направлений работы краевых властей. На решение этих задач идут не только региональные и федеральные средства, но и частные инвестиции. Все эти слагаемые теперь позволяют открывать двери почти десятку школ в год: если раньше в Прикамье сдавали максимум до четырех образовательных учреждений, то в 2021 году приняли детей уже девять новых школ, а в 2022 году планируется сдать еще девять на 4800 мест!

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Темпы развития школьного образования оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своей недавней масштабной инспекционной поездки по строительным площадкам учреждений образования Перми. Глава региона 6 декабря вместе с руководителем краевого министерства образования и науки Раисой Кассиной осмотрел сразу восемь школ города. Часть из них находятся на стадии строительства, другие готовы принять учащихся уже в самое ближайшее время.

«Синтез» особых отношений

При первом взгляде на старый корпус школы «Синтез» на ул. Адмирала Ушакова сразу и не поймешь, что здание не новое, возведенное, что называется, «с иголочки». Завершившийся капитальный ремонт школы, возведенной еще в середине прошлого века, стал итогом кропотливого подхода строителей к выполнению своих обязательств.

Школа «Синтез». Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Работы проводились с апреля 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования».

За это время в здании заменили кровлю, перекрытия, систему отопления, отреставрировали фасад. Преображения произошли и во внутренних помещениях: учебные кабинеты теперь оснащены современным оборудованием. Подрядная организация обновила спортивный зал и столовую.

Именно с проверки выполненного капремонта старого корпуса школы «Синтез» началась инспекция губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Глава региона оценил результат проведенных работ, узнал о дальнейших планах школы. Сейчас на объекте осталось поработать дизайнерам, со следующей четверти начальная школа и часть средних классов будут заниматься отремонтированном корпусе.

Школа «Синтез». Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Экскурсию для гостей провела Елена Звегинцева, директор школы «Синтез». Она ее начала ее с предмета особой гордости - новой лаборатории естествознания.

«У нас появилась замечательная лаборатория естествознания. Когда мы спрашивали детей, какой они хотят видеть новую школу, они нарисовали картинку, что в лаборатории обязательно должен быть живой уголок. И вот он у нас появился. Для ребят мы установили пять аквариумов с рыбками, черепашками, лягушками и улитками. Эта детская лаборатория предназначена для наших самых маленьких школьников», - отмечает Елена Звегинцева.

Полноценный образовательный процесс в школе «Синтез» начнется с началом новой четверти.

От домашнего уюта к высотам знаний

Рабочая поездка Дмитрия Махонина продолжилась с посещения школы №77 на ул. Героев Хасана. Еще до входа в здание сразу же бросился в глаза его обновленный фасад. За счет средств федеральной программы капитального ремонта строителям удалось восстановить исторической облик той школы. Именно такую школу из-за огромных букетов своим учителям увидели первоклашки 30-х годов прошлого века. Теперь пришла пора удивляться и восхищаться своим вторым домом нынешним ученикам.

Школа №77. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Директор школы №77 Елена Иконникова поделилась с губернатором Пермского края, чем ей важен проведенный капитальный ремонт.

«Самое главное, удалось восстановить исторический облик здания школы и расширить внутреннее пространство. Это позволит нам организовать свою школьную телестудию с тремя блоками – образовательным, игровым и для проведения ток-шоу. После ремонта наша школа получилась очень уютная, верю, что ребята будут приходить в школу за знаниями с особым удовольствием», - рассказывает Елена Иконникова.

Ребят из младших классов, без сомнения, удивит и порадует появление необычного объекта на первом этаже здания - дизайнерской «стены эмоций». Она позволит им более «стойко» пройти процесс привыкания к школе – от родительской опеки до первых самостоятельных шагов в жизни.

После долгожданного открытия в школе №77 продолжат развивать у детей специализации по языковым коммуникациям, а также знания в области креативной индустрии.

В ходе капитального ремонта подрядная организация также обновила крышу, отремонтировала инженерные коммуникации и актовый зал.

Переходим на новый график

Близок день открытия после капитального ремонта первого корпуса школы №93 «Фотоника» на ул. Полины Осипенко. Он проводился также в рамках федеральной программы. Этот объект стал продолжением инспекционного выезда Дмитрия Махонина.

Школа №93. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Директор школы Павел Вахрушев рассказал главе региона, что после капремонта появились не только просторная библиотека, спортивный зал, столовая на 150 мест.

«У нас полностью отремонтировали спортивный зал. В самое ближайшее время строители приступят к укладке покрытия и чистовой отделке, продолжается монтаж вентиляции», - делится особой радостью директор «Фотоники».

В первом корпусе также разместят две дополнительные лаборатории: по фотонике и квантовой технологии. Они будут располагаться на третьем этаже: скоро сюда завезут оборудование и все будет готово к дальнейшей работе.

Старое здание школы вписали в единое пространство с новым корпусом, который был сдан в 2021 году. В первом корпусе «Фотоники» отремонтировали фасад, провели ремонт внутренних помещений и всех коммуникаций.

Ремонтные работы в старом корпусе школы №93 близятся к завершению, пока все ребята занимаются в новом. При встрече с губернатором Пермского края директор школы Павел Вахрушев озвучил еще один важный момент – в обновленный корпус будет отдан в полное распоряжение ученикам начальных классов.

«Мы стремимся к обучению в одну смену – малыши здесь, а старшие ребята – в здании нового корпуса», - отмечает директор школы.

Отметим, школа «Фотоника» в Перми имеет политехнический уклон.

Подводя итог проведенного капитального ремонта в школах Перми Дмитрий Махонин подчеркнул, что дети и педагоги должны учиться и работать в комфортных и безопасных помещениях, которые соответствуют всем современным стандартам.

«Мы будем и дальше создавать во всех территориях края образовательную среду, в которой ребята смогут развивать свои способности и становиться успешными», – отмечает глава региона.

От проекта к рекордным темпам

Продолжил свой инспекционный выезд губернатор Пермского края проверкой хода строительства нескольких пермских школ, три из которых возводятся в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» за счет средств государства и вложений частных инвесторов.

Школа в Новых Лядах. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Благодаря привлечению частных инвестиций в поселке Новые Ляды идет строительство нового корпуса Техно-школы им. Савиных. Работы на этом объекте выходят на завершающую стадию: строители продолжают внутреннюю чистовую отделку и завершают благоустройство территории. Возведение четырехэтажного здания началось в феврале 2022 года.

Как и все новые образовательные учреждения в крае эта школа отвечает всем современным стандартам обучения. Здесь будет создана уникальная среда, в которой школьники смогут получить не только качественные базовые, но и углубленные знания по техническим направлениям. Планируется расположить лаборатории точной обработки конструкционных материалов, прототипирования, моделирования технообъектов и технологических процессов, робототехники и другие.

Школа в Новых Лядах. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

«Кабинеты физики, химии, биологии сдаются уже непосредственно с лабораторными классами для занятий. Это коснется кабинетов информатики и технологии. Все они будут оснащены самым современным оборудованием», - говорит директор школы в Новых Лядах Тамара Фадеева.

По ее мнению, это будет способствовать созданию современных и комфортных условий для обучения школьников.

Подрядная организация планирует сдать объект до конца 2022 года, что раньше установленного срока на 3 месяца. После открытия школы учащиеся будут заниматься только в ней, перебравшись из старого здания.

К новому учебному году

За счет средств инвестора возводится новый корпус школы №82 в микрорайоне Юбилейный на ул. Холмогорской. Подрядчик приступил к строительству летом этого года. Школа рассчитана на обучение 1050 детей. По проекту в ней разместятся кабинеты технологии и специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, а также столовая, актовый зал и два спортивных зала.

Школа на ул. Холмогорской. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

«Монтаж каркаса здания завершим до конца года. Осталось смонтировать 700 элементов. В конце января следующего года закончим возведение стен», - на строительной площадке рассказал главе региона генеральный директор «ЖБК-Строй» Константин Меновщиков.

Строители заверили губернатора Прикамья, что этого объекта создается определенный пермский стандарт, который можно распространять на строительство школ в других регионах страны.

Согласно контрактным обязательствам, ввод школы в строй намечен на 2023 год.

В рамках концессионных соглашений также запланировано строительство школы на ул. Кронштадтской. Здесь подрядчик только вышел на строительную площадку и проводит подготовительные работы.

Школа на ул. Кронштадтской. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин акцентировал важность того, что новая образовательная инфраструктура появляется в тех микрорайонах, где изначально застройка не предполагала наличие социально значимых объектов. Такая ситуация сложилась именно в жилом комплексе «Цветы Прикамья». Школу на ул. Кронштадтская планируется сдать до конца 2023 года.

В ходе осмотра объекта губернатор поручил городским властям уже сейчас проработать вопрос об организации пространства вокруг строящегося корпуса этого и других учреждений, а также благоустройства прилегающих к ним территорий.

Следующей точкой выезда стала строительная площадка нового корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина. Этот объект также возводит опытный пермский подрядчик «ЖБК-Строй». Здесь уже приступили к монтажу каркаса здания.

На бульваре Гагарина строят новый корпус школы дизайна «Точка» - четырехтажное здание на 1000 мест. Подрядчик «ЖБК-Строй» монтирует уже его каркас.

Генеральный директор «ЖБК-Строй» Константин Меновщиков отмечает, что все работы выполняются строго по плану.

«Контракт рассчитан до конца года, хотим исполнить его пораньше. Впереди у нас предстоит работа по возведению стен, отделке, перекрытию кровли», - говорит руководитель подрядной организации.

Крупнейшая в регионе

Одним из значимых объектов для Перми является строительство школы в микрорайоне «Ива». Проект предполагает возведение крупнейшей в Пермском крае школы, рассчитанной на 1 626 мест.

Школа в микрорайоне Ива. Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края.

Школу возводит за счет собственных средств застройщик «Девелопмент-Юг». Передать объект муниципалитету он планирует уже к следующему учебному году.

Появление новой школы значительно снизит нагрузку на образовательные учреждения Мотовилихинского района, отмечают в министерстве образования и науки Пермского края.

По итогам инспекционного выезда Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти делают все, чтобы школьное образование в территориях Прикамья было одним из лучших в стране. По словам главы региона, корпуса возводятся не только в краевой столице, но и в других муниципалитетах края.

«В регионе необходимо не только строить новые образовательные учреждения, но и ремонтировать уже существующие объекты. Они должны быть ничем не хуже, чем вновь возведенные школы. Кроме того, в приоритете стоит работа по благоустройству дворов образовательных учреждений. По этому поводу дал ряд поручений профильным ведомствам прорабатывать эти вопросы. Важно, что для возведения и ремонта объектов образования привлекаются не только средства нацпроекта «Образование» и краевой казны, но и частные инвестиции. Это позволяет сделать гораздо больше, при том в интересах жителей региона», – отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru