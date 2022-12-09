Такого не было 10 лет: на Пермский край надвигается погодный Армагеддон

Снег непрерывно будет идти три дня. Фото: Олег Укладов

Пермские синоптики рассказали о прогнозе погоды на предстоящие выходные, после которого становится понятно, почему мэр Перми запретил главам районов отдыхать в предстоящие субботу и воскресенье.

- Ожидается, что снегопад в Пермском крае будет идти три дня, за это время выпадет 40-45 мм осадков в виде снега, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Таких снегопадов в Перми не было уже восемь лет – с октября 2014 года. Зона наиболее интенсивных осадков пройдет чуть севернее Перми.

Снег начнется уже в пятницу вечером, к ночи в Перми выпадет 1-2 мм осадков. А дальше снегопад будет идти три дня почти непрерывно, особенно в центральных районах края. Температура воздуха будет плавно повышаться от -10…-15 градусов до -4…-9. И впервые за долгое время декабрьские температуры - 2022 превысят климатическую норму.

Днем в субботу к северу от Перми снег усилится, а в воскресенье с юга начнет поступать теплый воздух с высоким содержанием влаги. Ожидается снова сильный снег и метель. В Перми будут порывы южного ветра до 15-18 м/с, а высота снежного покрова возрастет на 15-18 см. На дорогах будет снежный накат, ситуация с дорожным движением станет очень сложной.

В понедельник в Перми вновь ожидаются экстремальные осадки. При температуре воздуха -5…-8 градусов выпадет еще 15-20 мм осадков.

Эта ситуация может вызвать серьезные затруднения в движении транспорта. В последний раз подобное наблюдалось десять лет назад, в декабре 2010 года.

А во вторник, по предварительным прогнозам, есть высокая вероятность выпадения переохлажденного дождя в Пермском крае.

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