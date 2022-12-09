Фильм «Чук и Гек» выходит на экраны

Фото: Кинопоиск.

Два года назад кинематографисты фильма «Чук и Гек» торжественно разбили традиционную тарелку с именами участников съемочной группы, а уже 22 декабря зрители смогут оценить плоды их труда. Кинокартина «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) выйдет в большой прокат за неделю до наступления Нового года.

Фильм про отважных маленьких путешественников Чука и Гека по одноименной повести Аркадия Гайдара снимали в локациях Пермского края. Действие картины происходит в 1939 году. По сюжету два брата вместе со своей мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы встретить Новый год, но в эти планы вмешалась почтовая телеграмма. В итоге мальчики и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве.

Зритель этой семейной сказки будет не только переживать за героев новогодней истории, но и любоваться живописными видами поселка Усть-Койва, окрестностями Губахи и Крестовой горы, а также Шумихинскими скалами.

Маму мальчиков, напомним, сыграла актриса Юлия Снегирь, папу - Владимир Вдовиченков. Режиссером-постановщиком фильма был Александр Котт.

Бюджет Пермского края включил кинокартину «Чук и Гек» в систему рибейта и компенсировал его создателям 5,5 миллиона рублей.

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