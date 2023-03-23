Водителя, который насмерть сбил 16-летнюю пермячку, отправили в психушку

У Владимира Шестакова была инвалидность 2 группы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вы понимаете, что человека убили?

- Ничего я не понимаю! Опа, Опа! Девки, так ему и надо! – орал во время первого допроса пьяный 46-летний безработный Владимир Шестаков.

В апреле 2022 года на пересечении улиц Леонова и Свиязева в Перми он устроил смертельную аварию, а легковушку Hyundai Accent угнал перед этим неподалеку от места ДТП.

На огромной скорости водитель выскочил на перекресток на красный свет и сбил двух пешеходов – 16-летнюю девушку и 48-летнего мужчину. Первая пострадавшая от страшного удара скончалась, второй - получил тяжелые травмы. При попытке сбежать с места происшествия Шестаков был задержан очевидцами.

Погибшей оказалась студентка первого курса Пермского медицинского колледжа. Родом она была из поселка Сылва и мечтала стать врачом. Девушка была очень доброй и открытой, играла на гитаре, замечательно фотографировала и была медийным волонтером. Не отставала она и в других добрых делах: помогала семьям с детьми-инвалидами, во время пандемии носила лекарства и продукты пенсионерам, помогала погорельцам.

Сам Шестаков после ДТП остался жив-здоров, ни царапины. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Угон».

На днях Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении Шестакова. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортным средством.

- Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина ранее и в период совершения ДТП страдал хроническим психическим расстройством, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, применил к виновному принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.

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