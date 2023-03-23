В Перми стартовал сезон игр Первой лиги КВН

Фото: vk.com/ligakvn1

- У каждого в жизни бывают смешные ситуации. Мы их подмечаем, потом крутим-вертим и делаем из них шутки, - поделилась секретами Екатерина Долгинцева, участница команды КВН «Сборная картонной промышленности».

Эта команда впервые будет выступать в Первой лиге КВН, новый сезон которой стартует в Перми 24 марта (12+). Игры состоятся в ДК имени Солдатова. В 1/8 финала примут участие 25 команд из 18 регионов России и Казахстана.

Пермь представит на этих играх «Сборная картонной промышленности». Команда нашла свою «фишку» в том, что весь реквизит ребята делают своими руками из картона. Сыграют пермяки в последний день, 26 марта.

Кроме участников Первой лиги вне конкурса свои программы покажут 4 приглашенные команды, в том числе «Сборная Пермского края».

- Первая лига интересна тем, что мы можем экспериментировать, менять формат, ставить разных ведущих, ориентируясь на интересы аудитории, - рассказала Анастасия Савельева, исполнительный продюсер Первой лиги КВН.

Вести игры 1/8 финала будут по очереди чемпионы Высшей лиги КВН: Аля Кокушкина из команды «Имени меня», Дмитрий Колчин из команды «СОК» и Алексей Кривеня - капитан команды «Русская дорога», резидент Comedy Club. Они же войдут и в состав жюри. Еще одним членом жюри станет «реальный пацан» Игорь Ознобихин.

Сезон Первой лиги КВН входит в программу празднования 300-летия Перми. Игры ¼ финала состоятся 22 - 24 июня, полуфинал – 16 - 17 сентября, финал – 10 декабря.

А 19 августа в нашем городе состоится летний кубок КВН. Это ежегодная игра, в которой состязаться будут чемпионы Высшей лиги КВН последних лет. Она состоится на территории Digital Port. Пермяки смогут посмотреть игры летнего кубка вживую – по словам организаторов, посетить мероприятие смогут 5 тысяч человек. А остальные зрители увидят КВН на экранах телевизоров – снимать летний кубок в Пермь приедет съемочная группа Первого канала.

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