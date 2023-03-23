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Мусульманские праздники и знаменательные события отмечаются ежегодно согласно исламскому календарю – Хиджри. Летоисчисление по мусульманскому календарю ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада (мир ему) из Мекки в Медину в 622 году.

Мусульманский лунный календарь 2023

Мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится 354 дня (в некоторые годы 353), что на 10 или 11 дней короче солнечного года.

«Дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря», - напоминают в Совете муфтиев России.

История месяца Рамадан

Рамадан (Рамазан) - девятый месяц мусульманского календаря, месяц поста. Согласно исламской традиции, в этот месяц пророку Мухаммаду было передано через ангела Джибриля (библейского архангела Гавриила) первое божественное откровение.

Это произошло в 610 году, когда Мухаммед находился в пещере Хира под Меккой, где он часто уединялся для религиозных бдений. Это и последующие откровения, полученные Мухаммедом, составили священную книгу ислама – Коран. Откровения были собраны в 114-главу священной книги, которая содержит точные слова Бога.

Мухаммед, по мнению верующих, является последним в ряду пророков (включая Адама, Авраама, Моисея и Иисуса), которые были избраны Богом, чтобы действовать в качестве посланников и учить человечество. Мусульмане верят, что есть один Всеведущий Бог, и люди могут достичь спасения, следуя Его заповедям.

Священный месяц Рамадан 2023

В 2023 году дата начала священного месяца Рамадан выпадает на 23 марта. После месяца Рамадан 21 апреля приходит праздник Ураза-байрам.

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Рамадан является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.

«Отказ от приема пищи, от того времени, когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности», - рассказывает «Календарь событий»

Пост предписывается всем половозрелым мусульманам и является одним из пяти столпов Ислама.

Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Завершается месяц Рамадан и пост вторым по значению мусульманским праздником Ураза-байрам, начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 2-го числа следующего месяца Шавваль.

«В течение этого месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от еды и питья в период от восхода до заката солнца. Но одного этого недостаточно. Месяц Рамадан на деле является духовным испытанием, чтобы мусульмане смогли укрепить свои души и силу воли для борьбы с земными соблазнами и, испытывая голод, вспоминали о том, каково быть бедняком, и чувствовали себя ответственными за то, чтобы выручать из беды других людей. Верующие люди помнят, что воздержание – лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в Рамадане то, что это время, которое мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова. Месяц Рамадан, соблюдение поста становятся для мусульман временем духовного самосовершенствования, подготовкой к тому, чтобы и все остальные месяцы и годы нашей жизни мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный долг, что приблизит нас к Всевышнему Творцу, позволит надеяться на Его милость и Милосердие», - накануне наступления месяца Рамадан отметил председатель Духовного управления мусульман в Пермском крае, муфтий Анвар хазрат Аблаев.

В последние десять дней Рамадана мусульманам рекомендуется усердно совершать различные виды поклонения, пребывать в мечетях, следуя примеру пророка Мухаммада.

Традиции месяца Рамадан

В месяц Рамадан возможно утреннее и вечернее разговение - находим ответ на страницах Всемирной электронной энциклопедии.

Сухур – прием пищи рано утром в течение месяца Рамадан. Пищу едят перед молитвой – фаджр (до наступления рассвета). Для мусульман сухур желательно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост в этом случае будет больше. Если постящийся не поест до рассвета, то его пост остается действительным, но он потеряет некоторую часть вознаграждения, так как не совершит одно из действий, относящихся Сунне пророка Мухаммада.

Ифтар – вечернее разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. Ифтар начинается сразу после захода солнца. Откладывать прием пищи на более позднее время нежелательно. Разговляться по Сунне начинают финиками или водой. Пророк Мухаммед сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает».

От поста освобождаются те мусульмане, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или люди, имеющие хронические заболевания. В этих случаях мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся (в размере не менее той суммы, которую от тратит в день на пищу). Также от поста освобождаются те, кого Рамадан застал в пути или при других обстоятельствах не позволяющих держать пост. В этом случае пропущенные дни поста восполняются в дни следующего месяца.

Также от поста в Рамадан освобождаются: несовершеннолетние дети, беременные и кормящие женщины в случае опасения за свое здоровье или здоровье младенца, а также женщины, у которых во время Рамадана начался менструальный цикл или послеродовое кровотечение.

В Сухур чаще всего входят хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, несколько стаканов воды. Ифтар нередко начинают с фиников или молока, едят овощной суп, куриную грудку, салат.

Чтобы пост не повредил организму, мусульманам в Рамадан советуют есть разнообразную здоровую пищу с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, ночью несколько раз пить воду, избегать соленого, сладкого, острого, жареного и кофе.

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