Пермские врачи рассказали, как уберечься от опасного туберкулеза

Чтобы выявить туберкулез на ранней стадии, пациентов поликлиник просят проходить регулярную флюорографию. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно в этот день в 1882 году доктор Роберт Кох объявил об открытии бактерии, вызывающей туберкулез. Но даже спустя полтора века болезнь продолжает оставаться грозной и неизлечимой и продолжает уносить человеческие жизни.

Туберкулез - это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает легкие и может затронуть другие органы и системы. Передается опасная инфекция воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

Пермские врачи составили социальный портрет жителя, больного туберкулезом: чаще всего им болеют неработающие мужчины трудоспособного возраста. В 35,5 % случаев заболевшим от 35 до 44 лет. 38,5% из них живут в Перми, 35,1% - в других городах края, 26,4% - на селе. А вот женщины болеют туберкулезом в два раза реже мужчин.

- Туберкулез – это серьезная проблема, имеющая социально-биологические корни, - объясняет доцент кафедры эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Михаил Юрьевич Девятков. – Ежегодно в Пермском крае регистрируется до 1 500 случаев туберкулеза. И заболевание это вызывает самую высокую смертность среди инфекционных заболеваний: каждый год от туберкулеза погибают несколько сотен жителей Прикамья.

Экономический ущерб от одного случая туберкулеза превышает сумму в один миллион рублей. Ни одна другая инфекция по экономическому ущербу близко не стоит рядом с этим заболеванием. Инфекция туберкулеза имеет социальные корни и упирается в образ жизни конкретного человека. Примерно 60% больных ведут асоциальный образ жизни. Причем, на сегодняшний день существует проблема ко-инфекции – сочетанного заражения туберкулезом и ВИЧ. Так, среди впервые выявленных больных, сочетанная патология регистрируется в 35-40% случаев.

Можно ли предупредить заболевание? Полностью нельзя. Туберкулезом может заболеть каждый, независимо от социального статуса. А хорошая защита от туберкулеза – это вакцинопрофилактика и, пусть это и звучит банально, - здоровый образ жизни.

- Также предупредить распространение туберкулеза может своевременная иммунизация детского населения, раннее выявление заболевших и эффективное контролируемое лечение, - объясняют в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Именно для того, чтобы выявить туберкулез на ранней стадии, пациентов поликлиник просят проходить регулярную флюорографию. А врачи-фтизиатры, которые занимаются лечением этой болезни, говорят, что профилактическая работа будет успешной только в том случае, если каждый человек осознает необходимость и важность сохранения своего здоровья, а также проявит внимание к здоровью своих близких и окружающих людей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано снижение территориального показателя первичной заболеваемости активным туберкулезом.

Число впервые заболевших активным туберкулезом в 2021 году составило 1 235 человек, в 2022 году – 1 196 человек.

В 2022 году показатель заболеваемости туберкулезом детского населения снизился на 9,9% в сравнении с 2021 годом.

Половозрастная структура заболевших не изменилась: максимальный пик заболеваемости туберкулезом как у мужчин, так и у женщин приходится на возраст 35–44 года.

Охват профилактическими осмотрами на туберкулез в Пермском крае вырос, и составил в 2022 году 72,9%, флюорографическими осмотрами старше 14 лет – 68,8%. В Прикамье было обследовано на туберкулез иммунологическими пробами 97,1% детей.

В конце 2022 года на диспансерном учете у фтизиатров с активным туберкулезом состоял 3 401 человек (на конец 2021 года – 3 411 человек).

Показатель смертности от туберкулеза в 2022 году составил 4,7 на 100 тыс. населения. Всего умерло от туберкулеза 120 человек (за 2021 год - 122 человека).