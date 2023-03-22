Индивидуальный прибор учета воды.
Фото: архив "КП"
В компании «НОВОГОР-Прикамье» рассказали, что делать, если перестал работать индивидуальный прибор учета воды (ИПУ), можно ли его самостоятельно заменить и как произвести опломбировку ИПУ.
Заменить прибор учета воды (ИПУ) можно как самостоятельно, так и воспользоваться услугами подрядной организации компании.
В случае приглашения специалиста подрядной организации есть возможность оформить заявку дистанционно:
- Через личный кабинет на сайте «НОВОГОР-Прикамье»;
- На электронный адрес: pribor@novogor.perm.ru, указав свои адрес и номер телефона;
- По телефону 201-95-30;
- В офисах компании: ул. Ленина, 63, ул. Автозаводская, 9а, ул. Плановая, ¾.
Для ввода прибора учета воды (ИПУ) в эксплуатацию, то есть для того, чтобы начисления за воду производились по показаниям счетчика, необходимо произвести его опломбировку.
Опломбировка ИПУ предусматривает установку контрольных пломб, которые позволяют зафиксировать факт несанкционированного вмешательства в его работу. Эта процедура обязательна.
Подать заявку на опломбировку можно дистанционно, прикрепив фото документов:
- По электронной почте pribor@novogor.perm.ru;
- По телефону 201-95-30;
- При личном посещении офисов компании «НОВОГОР-Прикамье».
Тем, кто платит за воду через ТСЖ или УК, в ресурсоснабжающую компанию обращаться не надо. Чтобы провести все действия по установке и пломбировке счетчика, нужно обратиться непосредственно в УК или ТСЖ.
Одним из удобных вариантов для абонентов компании «НОВОГОР-Прикамье» является Личный кабинет. Он доступен пользователям дома, на работе и в любом другом месте, где есть выход в интернет, и в любое время суток.
«Личный кабинет» на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье» могут открыть физические и юридические лица.
С помощью «Личного кабинета» можно заказать услуги, задать любой вопрос специалистам и получить компетентный ответ, проконтролировать начисления и оплаты, быстро и без комиссии платить за воду.
Через «Личный кабинет» абоненты компании «НОВОГО-Прикамье» могут передавать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ). Делать это следует с 1 по 25 число каждого месяца.
Для регистрации в «Личном кабинете» надо знать свой лицевой счет (он указан в квитанции) и иметь электронную почту.
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