Сергей Федотов: Театр «У Моста» первые спектакли в новом здании покажет уже в июне

Сергей Федотов: Мы получили уже готовый театр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эпопея с предоставлением нового здания пермскому театру «У Моста», похоже, подходит к финалу. Городские власти решили арендовать для театра бывший клуб ВКИУ. Уже 1 апреля – и это не шутка - театр планирует заехать в новые помещения.

Напомним, театру «У Моста» давно требуется новое здание. В существующем, несмотря на всю его роскошную отделку, - деревянные перекрытия, которые не удовлетворяют противопожарным требованиям, тесные гримерки, нет места под склад для декораций и театральные цеха.

В течение нескольких лет рассматривались варианты переезда театра. Вначале – на Завод Шпагина, затем – в трамвайное депо в Разгуляе. Одним из возможных мест для размещения «У Моста» был клуб бывшего ракетного училища. И вот, наконец, именно на нем и остановили выбор.

Плюсов у ВКИУ много. Немаловажно, что здание находится совсем рядом с историческим помещением театра и недалеко от Камского моста, так что название продолжит соответствовать реалиям, а зрители, даже если и перепутают адрес, смогут быстро дойти до него. К тому же оно уже использовалось ранее для театральных постановок, там есть и сцена, и зрительный зал на 500 мест, помещения для столярных и художественных мастерских, репетиционные залы, театральные гримерки с умывальниками. Рядом с театром есть стоянка для машин зрителей.

- Здание клуба ВКИУ идеально подходит для театра «У Моста»,- рассказал «КП»-Пермь» художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. - Это уже готовый театр. И здесь совершенно мистические совпадения. Здание находится на берегу Камы, в точности, в таком же отдалении от Камского моста, в каком находился ДК «Телта», в котором родился театр «У Моста» в 1988 году. Форма здания весьма необычная и оригинальная: лицевая сторона фасада вогнутая, напоминает мост. А само здание стоит на бетонных опорах, как пролет Камского моста. Это единственное такое здание в Перми. Да и в других городах я не припомню подобных. Это просто мистика! Здание полностью соответствует названию нашего театра. И оно находится рядом с нашим историческим зданием на улице Куйбышева, 11.

Сейчас в бывшем клубе идет ремонт зрительного зала и сцены. Сразу после этого начнется переезд.

- Очень надеемся в июне начать играть в новом здании. А к открытию нового сезона в сентябре планируем премьеру нового спектакля. Фойе нового театра будет также в нашем мистическом стиле. И в здании будет еще больше магических лабиринтов, и тайных комнат, - признается Сергей Федотов

После переезда историческое здание будет закрыто на ремонт для устранения пожарных предписаний. А после завершения ремонта театр будет работать одновременно в двух зданиях.

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