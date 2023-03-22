Пермская компания «Промобот» организует международный чемпионат «Битва роботов»

Робот-Промобот. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изобретатели со всего мира смогут принять участие в международном чемпионате «Битва роботов». Это и в самом деле будут настоящие битвы, где машины вступают в схватку на ринге, а разработчики управляют ими с помощью радиопульта. При этом роботы должны нанести сопернику максимальный урон без использования особо опасных активных элементов, пиротехники, электрошокеров, радиопомех и даже веревок.

- Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Заявку на участие можно подать на Госуслугах до 20 апреля, а на соревнования пригласят только 48 команд. Финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей, - рассказал Алексей Южаков, сооснователь и председатель совета директоров ООО «Промобот» - одного из организаторов «Битвы роботов». - Общий призовой фонд составит 6 миллионов рублей.

Также в числе организаторов чемпионата - Минцифры и ООО «Дабл Ю Экспо».

Команды для участия в чемпионате должны состоять от трех до пяти человек. У каждой из них должны быть название, легенда и девиз. Габариты робота не должны превышать 120 сантиметров в каждом измерении, вес – не более 110 килограммов.

Фото: www.gosuslugi.ru/bitvarobotov

Первый отборочный этап пройдет в июне-июле 2023 года. При выборе участников организаторы оценят оригинальность оснащения робота, креативность легенды и опыт команды.

Первая «Битва роботов» прошла в Перми в 2015 году. В ней приняли участие 20 команд со всей России. Площадками чемпионата становились также Москва, Екатеринбург и Сочи.