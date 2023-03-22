Вероника Куликова: «Инвестировать надо в людей, а не в долгострои»

Вероника Куликова: «Множество обращений в нашу фракцию связано с проблемами ЖКХ». Фото: Заксобрание ПК

На заседании Законодательного собрания рассматривались поправки в региональный бюджет. В краевой казне скопились немалые остатки неиспользованных средств еще с прошлого года, и правительство предложило вариант, куда их лучше всего направить.

Поправки в итоге были приняты, однако против единогласно проголосовали все члены фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в региональном парламенте.

«Дефицит бюджета - у критической черты»

Лидер фракции, депутат Законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) объяснила, что это было осознанное решение:

- Распределение неиспользованных остатков бюджетных средств – это обычная практика. Но мы еще в конце прошлого года, когда голосовали за краевой бюджет – 2023, ясно излагали свою позицию: любые корректировки бюджетных расходов обязательно должны иметь социальную направленность. Мы убеждали своих коллег-депутатов в том, что приоритетным должны стать инвестиции в человеческий капитал, - в развитие медицины, образования, базовой социальной инфраструктуры.

И что же мы увидели на этот раз? При прогнозируемом сокращении доходной части больше, чем на 2 миллиарда, расходы предложено увеличить еще почти на 7 миллиардов рублей. За счет этих корректировок дефицит бюджета края достиг предельных значений в 14,9 процента.

Смета зоопарка перевалила за 6 миллиардов

- Большую часть этих денег направят в том числе на крупные инвестпроекты. К сожалению, многие из них не будут достроены и в этом году. Наверное, стоило бы провести анализ эффективности использования имеющихся средств, прежде чем добавлять новые.

В качестве примера я приводила на пленарном заседании Законодательного собрания историю с пермским зоопарком. В Казани новый зоопарк построили два года назад, причем наши соседи из Татарстана потратили на него 2,5 миллиарда рублей. Смета нашего зверинца перевалила за 6 миллиардов, а поправками добавлены еще 600 миллионов.

Какой Прикамью нужен имидж

- В то же время в наших муниципальных образованиях не хватает самого основного. Например, жители Куеды собирали подписи, обращались к местным депутатам и к региональным властям – они хотят, чтобы в их округе наконец-то появился бассейн. Но им говорят, что денег нет. И куединцы ездят в бассейн в соседнюю Башкирию - в такой же по численности населения муниципалитет, как у них. Я общаюсь с жителями округов и слышу боль людей. Не хватает не только современных школ и больниц, но и точек культурного притяжения жителей. Например, в Суксунском округе несколько населенных пунктов остаются без последних домов культуры.

Множество обращений граждан в нашу фракцию связано с проблемами в ЖКХ. Совместно с юристами Центра защиты прав граждан «Справедливой России» за последние несколько лет нам удалось вернуть жителям Прикамья более 22 миллионов рублей, в том числе благодаря перерасчетам по квитанциям. Например, по одному многоквартирному дому в краевой столице был возвращен почти миллион рублей. Жители Перми и края могут обратиться со своими вопросами в приемную партии либо в Центр защиты прав граждан (ул. Тимирязева, 52, тел. 205-83-41).

Считаю, нам нужны инвестиции в то, что больше всего волнует людей.

Когда наши дети, наконец, будут учиться в одну смену, когда пропадут очереди в поликлиниках, а главы наших муниципалитетов перестанут обивать пороги министерств с просьбой дать денег на свет и воду, вот тогда можно и тратить миллионы на дорогостоящие имиджевые проекты.