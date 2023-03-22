Откровения тюремного психолога: почему женщины выходят замуж за зэков, и как устроена семейная жизнь за решеткой

Свидания законных жен с пожизненно осужденными разрешаются один раз в год. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Белый лебедь» - одна из самых знаменитых тюрем России. За мешок картошки сюда не попадешь. Здесь сидят те, кто никогда не выйдет на свободу. Маньяки, убийцы, насильники, члены ОПГ, на чьей совести не одна человеческая жизнь.

Удивительное дело, но больше трети заключенных имеют семьи! Причем многие женятся прямо в колонии. Где ищут невест такие люди? Почему женщины решаются связать свою жизнь с пожизненно осужденными? Об этом рассказал старший психолог колонии Михаил Данилевич.

Жены - заочницы

- У нас был случай, когда за пожизненно осужденных вышли замуж две сестры, - рассказывает психолог. - Как заключенные находят себе невест? С девушками на свободе их знакомят сокамерники. Переписывается, к примеру, заключенный с женщиной, а у той есть сестра или подруга. Она рассказывает знакомой, что общаться с заключенным не так уж и страшно и дает ей адрес. А после знакомства и длительной переписки дело нередко доходит до свадьбы.

Перед тем как заключить брак, психологи обязательно общаются с невестами и выясняют, что побудило женщину на столь серьезный шаг. Ведь шансов, что их муж когда-либо выйдет на свободу, практически нет.

В «Белом лебеде» сидят те, кто никогда не выйдет на свободу: маньяки, убийцы, насильники. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Чаще всего женщины идут на это из-за своего одиночества и невозможности найти себе мужа на свободе, - говорит Михаил Данилевич. – Такие невесты прекрасно понимают, что у пожизненно осужденных выбор небольшой, и они в любом случае его устроят. Среди жен-заочниц – так их называют в колонии - очень много полных дам, женщин с низкой самооценкой и образованием 8 классов. В отношениях с заключенными такие женщины находят утешение, они получают письма, полные любви, и каждой весточки с зоны ждут с нетерпением.

Расчетливые хищницы

Но в последнее время появляются новые тренды: колонию для пожизненно осужденных начали атаковать молодые и симпатичные невесты. И причина здесь далеко не в невозможности найти себе вторую половинку.

- В 2022 году у нас произошло два похожих случая, когда с нашими осужденными познакомились молодые и симпатичные девушки и лишили их квартир, - объясняет психолог. - Особенно такие «невесты» любят кавказцев. Обычно они переписываются не дольше года, приедут пару раз, а потом связывают себя узами брака. Став законной женой, они начинают выпрашивать у мужей одно, другое, третье.

У пожизненно осужденных часто остаются на гражданке квартиры и машины, поэтому приложить руку к дележке имущества хотят не только родственники, но и такие вот жены-заочницы.

- Моя женушка забрала у меня квартиру, что мне теперь делать? - жаловался на приеме у психолога один такой осужденный. - Она сказала, что ей жить негде. Я ей дал квартиру, а теперь она хочет развода.

Больше трети заключенных в ИК-2 имеют семьи. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

И, как показывает практика, наказать таких хищниц невозможно, ведь осужденный осознанно женился, а потом записал квартиру на жену. Он сам этого хотел, его никто не заставлял. И юридически закон в этом случае на стороне женщины.

- Такие жены-заочницы начинают пользоваться тем, что у человека, долгие годы сидящего в четырех стенах, происходит деградация, - объясняет Михаил Михайлович. – Осужденные перестают понимать законы, не знают, чем им будет грозить поставленная подпись, в итоге лишаются своего имущества.

Хотя гипотетическая возможность, что после 25 лет в колонии заключенный может выйти по УДО, все-таки остается. Если с особого режима его переведут на строгий, оттуда могут освободить на гражданку.

- Но в моей практике такого еще не было, у нас хоть и называется исправительная колония, но об исправлении речи не идет. Можно сказать, у нас станция конечная. Заключенных сдерживает только дубинка, которая висит над ними. Если ее не будет, криминальная история вновь может повториться.

Камера в ИК-2 рассчитана на четырех человек. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Безвозвратно деградируют

У каждой потенциальной невесты, решившей связать свою жизнь с насильником или убийцей - отчаянный взгляд.

- Я всегда их спрашиваю: «Вы точно для себя решили, что хотите это сделать?», «Почему вам это нужно?», «Вы понимаете, что будете видеться редко, а жить вместе не будете никогда?», - говорит Михаил Данилевич.

- Да, понимаю, у меня на свободе уже десять лет не получалось найти мужчину, а тут я нашла родственную душу. Нам хватает и писем, - объясняют они.

Кроме двух громких разводов с дележкой имущества, сидельцев «Белого лебедя» жены обычно не бросают. Хотя в общении с женщинами у заключенных часто возникают проблемы. И тогда они вновь бегут на прием к психологу.

- Что делать, она перестала мне писать, - расстраивается на консультации зек.

- А что ты ей в последнем письме написал?

- Она фото свое прислала, я ей сказал, что она весу поднабрала.

- Ну, молодец, радуйся, что она вообще тебя не послала.

Главная причина, почему в отношениях с собственной женой заключенные не знают, как правильно поступить, в том, что со временем они серьезно деградируют. Пожизненные сидельцы не общаются с миром, не имеют возможности смотреть телевизор, узнавать новости. Единственное, что им разрешено - читать. Но так как читать любят немногие, заключенные медленно, но безвозвратно глупеют.

Тюремная романтика

- Чтобы расписаться, заявления пишут и осужденный, и невеста, - рассказывает старший психолог. – Начальник колонии рассматривает их, потом назначают дату, когда невеста приезжает в колонию с документами. В этот же день приглашается сотрудник ЗАГСа. На свадьбу разрешают приехать и немногочисленным родственникам.

Потом новобрачных закрывают на три дня в гостинице с решетками на окнах, находится она на КПП. Перед этим невесту и жениха полностью досматривают.

В гостинице есть все необходимые для жизни условия: кровать, туалет, душ. Здесь строго запрещены курение и алкоголь.

- В условиях колонии особой свадебной романтики не бывает, но когда заключенные приходят ко мне и спрашивают, чем им порадовать свою невесту, я советую попросить родственников привезти цветы: «Подаришь их невесте, ей будет очень приятно», - объясняет психолог.

Свидания законных жен с пожизненно осужденными разрешается один раз в год. Они проходят здесь же, в гостинице при КПП. Дополнительные свидания даются, если муж перевыполнит производственный план в два с лишним раза.

Даже в гостинице здесь решетки на окнах. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Заключенные заняты на швейном производстве. Шьют куртки, форму, спецодежду. Вся их жизнь проходит под видеонаблюдением. И они ждут - не дождутся дня, когда супруге разрешат свидание, она настряпает дома пироги, привезет их и начнет откармливать любимого. Каждое такое свидание, даже если во время него происходили ссоры, окрыляет и делает счастливым каждого заключенного.

- Чего ты радуешься? Ты же успел поругаться с ней, - спрашивает Михаил Михайлович у вернувшегося со свидания осужденного.

- Разве это главное? Важно, что я был не в камере, а наедине с любимой женщиной.

- А вам, дамочка, не страшно было, когда он начал кричать в гостинице? Вы же знаете, что сидит он за убийство, - спрашивает после свидания у жены-заочницы психолог.

- Нисколечко не страшно, он совсем другой человек, хороший. Его подставили и посадили. Это случилось в девяностые, когда и закона-то еще не было. Я ему верю.

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