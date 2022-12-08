В Пермском крае пропал молодой мужчина, похожий на Басту

Сейчас его ищут близкие, волонтеры и полицейские Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили в розыск 37-летнего Константина Поздеева. О судьбе молодого мужчины из города Кунгура Пермского края ничего не известно уже больше двух недель. Как сообщили «КП-Пермь» знакомые Константина, 23 ноября он вышел из дома, дошел до библиотеки, сдал книги и исчез. Ни документов, ни сотового телефона с собой у него не было.

Сейчас его ищут близкие, волонтеры и полицейские. Всех, кому известно местонахождение Константина, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия; 8-902-639-70-83 - инфорг Кристина.

Приметы:

Рост 180 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку, серое трико, темно синий джемпер, черные сапоги.

Из особых примет пользователи соцсетей отметили, что внешне Константин чем-то похож на известного музыканта Басту.

Константин Поздеев. Фото: "Регион 59"

Тем временем уже 20 лет супруги Шкляевы из села Чепца Удмуртской Республики разыскивают свою пропавшую дочь Валентину. Молодая студентка пермского колледжа загадочно пропала по дороге на учебу. Девушка села в поезд сообщением Балезино-Пермь и будто испарилась. Спустя 10 лет на железнодорожной станции Чепца почтальоны при выемке писем нашли странную записку. На вырванном из школьной тетрадки клочке бумаги черной пастой было оставлено послание родителям девушки. Небрежно написанные на скорую руку едва различимые слова одновременно приводили в ужас и вселяли надежду в то, что Валя жива.

Родители до сих пор не знают автора этих строк, как и то, что же на самом деле случилось с их дочерью. Журналист «Комсомолки» попытался разобраться, что произошло с молодой студенткой пермского колледжа 30 сентября 2002 года. Читайте подробности в нашем материале.

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