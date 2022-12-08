Вытащил из-под горящего бронетранспортера двух ребят: пермский омоновец спас товарищей на поле боя в зоне СВО

Владислав Украинец. Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

«Влад, с заслуженной наградой тебя! Ты не только отличный спортсмен, но и храбрый защитник нашей Родины. Дай Бог крепкого здоровья тебе и твоим родным. Пусть бережет тебя Ангел Хранитель в твоей нелегкой воинской службе», - пишут в соцсетях земляки героя из Соликамска.

Малая родина 30-летнего Владислава Украинца (ударение на букву И) - Кушмагорт Чердынского района. Единственный ребенок в семье. Он с детства знал, что такое военная служба: дедушка был военным – полковник в отставке, мама – прапорщик. Влад рос без отца, он ушел из семьи, когда тот был маленьким. Быть опорой и помощником матери во всем наложило отпечаток на характер будущего омоновца: он никогда не сдавался, был настойчив в достижении поставленных целей, даже когда было нелегко.

В 15 лет Влад пришел в Соликамскую школу олимпийского резерва «Олимпиец» в секцию кикбоксинга. Тренировать будущего чемпиона России и мастера спорта международного класса по кикбоксингу начал Сергей Матвеев.

Владислав Украинец (второй слева) с тренером Сергеем Матвеевым (третий слева). Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

- Влад очень сильный спортсмен – с несгибаемой волей и характером, - рассказал о своем воспитаннике тренер. Кстати, несмотря на возраст и разъездной характер работы молодой мужчина продолжает тренироваться, по возможности ежедневно. – В сборной России его уважают именно за внутренний стержень: он вытягивал такие бои, в которых многие сдавались.

- Тренировки вашим воспитанникам в жизни помогают потом?

- Ребята, которые занимаются кикбоксингом, всегда физически и психически крепкие – тренировки у нас контактные, проходят по два раза в день, - ответил Матвеев.

Когда пришло время, Влад отправился в армию. Служил в спецназе. По возвращении вернулся в родной город, где в качестве работы выбрал службу в местном отряде спецназа. После сдал на краповый берет и ушел в Березниковский ОМОН.

В бою не растерялся

Когда началась спецоперация, Владислав Украинец уехал туда в числе первых добровольцев. Это решение принял, как само собой разумеющееся.

- Влад два раза ездил в зону СВО. В первый раз пробыл там около трех месяцев. Рассказывал один случай: в самые первые недели начался сильный обстрел колонны с нашими бойцами, - вспоминает тренер. – У многих началась паника. Влад, сохраняя спокойствие и выдержку, вытащил из-под горящего бронетранспортера двух ребят.

Во вторую командировку он спас сослуживцев. Омоновцев начали обстреливать фугасами. Многие были ранены. Владу тоже прилетел осколок в плечо. Несмотря на это, он помог отойти в безопасное место трем сослуживцам.

Раненого соликамца отправили на лечение в московский госпиталь, где он пробыл месяц. Оттуда уехал домой, где еще месяц проходил курс реабилитации. А в середине октября (спустя два месяца) он уже пришел в зал родной спортивной школы – восстанавливать форму и помогать готовиться к турнирам другим спортсменам.

- В этом году Владу не удалось принимать участие в соревнованиях, надеемся, получится в следующем, - говорит Сергей Матвеев.

- Сергей, Влад планирует возвращаться в СВО?

- Этого я не могу сказать: служба покажет. Пока он дома, в отпуске.

Особенно рада последнему двухлетняя дочка омоновца Маруся. Папина любовь и мамина радость за этот год успела соскучиться по отцу.

Медаль «За отвагу»

5 декабря в торжественной обстановке Владиславу Украинцу вручили медаль «За отвагу». Так омоновца поблагодарили за мужество, проявленное на поле боя во время спасения товарищей. Кстати, указ о награждении Украинца был подписан Владимиром Путиным еще 29 сентября.

Удостоверение о награждении Владислава. Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

- Влад никак не комментирует свое награждение. Он очень скромный парень, - продолжает рассказывать тренер. – Я же считаю своим долгом рассказывать о наших героях, чтобы подрастающее поколение знало, какие люди живут рядом с ними. А еще – очень горжусь своими воспитанниками, Настоящими Русскими воинами.

Кстати, герой-омоновец по своим внутренним убеждениям ведет серьезную общественную работу. Он участвует в различных мероприятиях, которые проводят в Соликамске, и как спортсмен, и как омоновец, а с недавних пор, еще и как участник спецоперации на Украине. Рассказывая школьникам и подросткам о своей судьбе и жизненном опыте, он закладывает в их души главное – любовь к Родине, уважение к близким и землякам, а также никогда не сдаваться.

Медаль "За отвагу" Владислава Украинца. Фото: Сергей Матвеев/ВКонтакте

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