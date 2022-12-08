Новый год в Перми посвятят юбилею и детям

На эспланаде уже начали возводить ледовый городок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не исключено, что еще долго пермский Новый год -2023 горожане, вспоминая, будут называть юбилейным. И - детским.

Это правда - в центре Перми нынче не будет праздничного фейерверка, не станут каждый день на сцене выступать веселые артисты. Но с боем курантов начнется юбилейный год пермского 300-летия. И юные пермяки будут на новогоднем празднике главными участниками - им в этом городе жить.

- В этом году больших торжеств не ожидается - не та ситуация, - откровенно объяснился с горожанами глава города Алексей Дёмкин. - Но создать праздничную атмосферу в городе необходимо. Полностью отказываться от новогодних украшений было бы несправедливо. Ведь Новый год - это, прежде всего, детский праздник. И очень важно, чтобы у ребят остались о нем яркие воспоминания.

На эспланаде рождается настоящее чудо

Праздничная атмосфера для детей в городе создается вот прямо сейчас.

И уже полным ходом идет возведение на эспланаде новогоднего ледового городка. Времени остается все меньше, его нужно успеть открыть 28 декабря.

Мастера-скульпторы любовно выглаживает специальным шлифовальным инструментом зеркальную поверхность льда, рядом резчики подтесывают кромки льда, тщательно заделывают трещины снегом.

Уже отчетливо видны трубы Мотовилихинских заводов, голова лошади, которая будет впряжена в карету Екатерины Великой. Вокруг 30-метровой ели угадываются контуры будущего ограждения, которое посвятят 300-летию Перми.

Главная новогодняя елка города засияет 16 декабря. На ней загорятся праздничные гирлянды и яркий светодиодный купол. Будут и новые украшения.

Новогоднюю красавицу, правда, придется по традиции попросить: «Елочка, зажгись!» Это доверят сделать ребятам, которых наградили в этом году знаком отличия «Гордость Пермского края». Помогут им в этом аниматоры. Также присутствующие смогут послать открытку Деду Морозу в Великий Устюг - Почта России для этого организует посткроссинг.

Трехсотлетию посвящается

В ледовом городке на эспланаде нынче будут переплетаться история и современность.

Высоченные фигуры отца-основателя Перми Василия Татищева и просвещенной императрицы Екатерины Великой украсят две из семи трехметровых горок, которые также получат юбилейные названия: «Пермь Великая», «Татищев», «Указ Екатерины», «Егошихинский завод», «Молотов», «Кама», «Гербовая».

Композиция из двух горок со скатами высотой в 2 метра будет символизировать Комсомольский проспект, который, как известно, полностью преобразится к 300-летнему юбилею.

Ледовый комплекс из пяти горок метровой высоты посвятят городским рекам. Они так и будут назваться - «Мулянка», «Данилиха», «Егошиха», «Ива» и «Мотовилиха». В Перми в преддверии юбилея реализуют уникальный проект «Зеленое кольцо» - долины малых рек города облагородят, в них появятся места для активного отдыха горожан.

Не забыли создатели ледового городка и о самых маленьких пермяках. Им наверняка придется по душе скатываться с многочисленных спусков длинной ледовой фигуры, которая будет изображать ящера пермского периода.

Наверняка совсем скоро семейные альбомы пермяков и гостей города пополнятся множеством селфи, которые они с удовольствием будут делать возле волшебных ледовых скульптур и композиций.

Ледовый каток и ярмарки

Пространство городской эспланады разделят на тематические площадки. Помимо большого ледового комплекса, расположенного в интерактивном квартале возле здания Законодательного Собрания, здесь появятся променадный и спортивный кварталы.

По обновлённому 66-му кварталу можно будет прогуляться мимо ледовых скульптур участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

У Театра-Театра зальют ледовый каток. Неподалеку откроются новогодние ярмарки - с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей. Ярмарочные ряды будут работать с 29 декабря до 8 января.

Новогодние гуляния на Каме

Городскую набережную также ждет новогоднее убранство. На площадке нового амфитеатра откроют интерактивную зону «О Перми с любовью». Горожан ожидает мультимедиа-инсталляция, которая будет включать увлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Также на берегу Камы появятся ледовый арт-объект «Сердце Перми» и галерея из светодиодных экранов «Подари улыбку городу».

Не центром единым

Ледовые городки, впрочем, появятся отнюдь не только в центре города, но и во всех городских районах. Такова позиция городской власти - обеспечить праздник повсеместно.

В Мотовилихинском районе, например, будет сразу три ледовые локации. В сквере имени Розалии Землячки у новогодней елки возведут горки, ледовые фигуры, светоиллюминационные объекты в виде крыльев и оленей. Такой же ледовый городок обустроят и в микрорайоне Вышка-2 - в сквере на улице Гашкова. Неподалеку от УДС «Молот», кроме всего прочего, зальют каток.

В Свердловском районе новогодний городок с горками традиционно устроят возле ДК имени Солдатова. Ледовые скульпторы обещают не пожалеть трудов, льда и фантазии.

Два новогодних городка откроются в Кировском районе - в парке «Счастье есть» и на площади перед Дворцом культуры «Урал» на улице Фадеева, 7.

В Орджоникидзевском районе мини-городок «Умка на Севере» разместится возле ДК имени Златогорского на улице Трясолобова, 105 и еще один - в парке имени Чехова. В этом же районе общественный центр «Голованово» организует конкурс снежных скульптур «Новогодняя сказка» - на территории стадиона «Бумажник».

Откроется ледовый городок и в сквере Дзержинского - в треугольнике, ограниченном улицами Ленина, Екатерининской и Хохрякова. Там же можно будет покататься на бесплатном катке.

В Новых Лядах новогодний комплекс выстроят на площади перед клубом «Юбилейный».

БУДЬ В КУРСЕ!

Готовьте коньки и лыжи!

Как обещают в городской администрации, с середины декабря в Перми заработают 8 муниципальных катков - в рамках проекта «Ледовый сезон». Также откроются 12 лыжных баз.

В горкомитете по физкультуре и спорту рассказали, где найти эти катки:

- каток «Гайва» на улице Карбышева, 52;

- «Авангард» на улице Светлогорской, 14;

- «Юность» на улице Революции, 27;

- «Фаворит» на улице Репина, 69;

- «Спутник» на улице Мензелинской, 12;

- «Победа» на улице Обвинской, 9;

- «Молния» на улице Волховской, 26;

- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака» на улице Кавалерийской, 3а.

Катки можно будет бесплатно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.

А всего в зимний сезон в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.

Для любителей лыж в Перми откроют 12 лыжных баз по таким адресам:

- улица Сысольская, 10/5;

- Академика Поздеева, 13;

- Академика Веденеева, 101;

- Гатчинская, 15;

- Агрономическая, 23;

- 40 лет Победы, 9 (поселок Новые Ляды);

- Казахская, 71а;

- Тихая, 22;

- Самаркандская, 2;

- Спортивная, 22;

- Целинная, 2а/2;

- Ивана Франко, 39.