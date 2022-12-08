ЕвроХим стал лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»

Молодые сотрудники помогли залить ледовый каток для воспитанников Центра помощи детям.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» стала лауреатом в конкурсе российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности - 2022», проводимом ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».

В этом году все экологические и социальные мероприятия на всех площадках компании «ЕвроХим», расположенных по всей России, от Заполярья до Северного Кавказа, проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтеров и членов их семей, но и обязательно с учетом их позиции, взглядов и инициатив. Так ЕвроХим наглядно доказал, что ESG-политика - общее дело всех активных и неравнодушных людей, а не просто элемент корпоративной отчетности.

В Пермском крае на Усольском калийном комбинате инициатива по созданию молодежного объединения появилась в апреле текущего года.

Хотя организация и называется молодежной, в ее состав входят сотрудники с активной жизненной позицией без ограничений по возрасту, профессии, должности, стажу. Главное - это желание участвовать в различных полезных инициативах, предлагать свои идеи и помогать в реализации инициатив коллег.

В этом году волонтеры Усольского калийного комбината стали участниками множества мероприятий. Так, молодые сотрудники помогли залить и обустроить ледовый каток для воспитанников Центра помощи детям, приняли участие в форуме «Всероссийская Неделя Охраны Труда», прошедшем в Сочи, организовали интерактивные площадки на Дне молодежи и семейном спортивном празднике FAMILY fest для взрослых и детей, помогали сохранять наследие на территории Усолье Строгановского.

Эко-активисты компании вывезли из леса в Красновишерском районе более 3 тонн мусора, высадили аллею из саженцев елей и барбариса в новом микрорайоне ЕвроХим, а сотрудники-спортсмены активно продвигали здоровый образ жизни на городских и краевых соревнованиях, и приняли участие в более 30 различных мероприятиях.

Проект «Народное ESG» стал главным направлением и ноу-хау «ЕвроХима» в

осуществлении корпоративной ESG-политики.