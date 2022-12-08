Стоит ли игра свеч? Как правильно в Прикамье срубить новогоднюю елку в лесу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какой Новый год без елки? В городах Прикамья уже открываются елочные базары. В магазинах покупатели все чаще интересуются пластиковыми елочками.

Но новогоднюю красавицу можно принести и из леса, срубив под самый корешок. Лесничества со следующей недели начнут выписывать разрешения на вырубку.

Стоит ли овчинка выделки? Не навредит ли это природе? С какими трудностями придется столкнуться? Имеет ли смысл вообще затевать такой поход?

Мы решили опросить людей бывалых. И поговорили с жителем Перми Алексеем, который уже не раз ездил в лес за елкой. А также - с главным лесником Пермского лесничества Мариной Тарасовой.

Не нанесем ли урон лесу?

Первым делом интересуемся, не станем ли мы губителями экологии.

- Природу вы не испортите, - сразу успокаивает нас Алексей. – Елки дают вырубать под линиями электропередач, на просеках, где проходят нефтяные и газовые трубы, на обочинах дорог, где и без того их рано или поздно спилят.

- В лесничестве мы выдадим ксерокопию плана с пометками, где можно рубить ели, сосны и пихты, - объясняет Марина Тарасова. – По две штуки на семью. При этом вы должны сами выбрать удобную для вас дату вырубки. Разрешение будет действовать в течение этого одного дня. Так мы отсекаем от браконьерства мошенников-коммерсантов.

Много ли желающих?

В лесничестве уверяют, что в последние годы у них наблюдается настоящий бум. Вплоть до того, что для оформления документов под Новый год приходится организовывать конвейер - группу из нескольких лесников, чтобы не было очередей.

- Количество желающих за последние пять лет у нас выросло ровно в шесть раз, - констатирует Марина Тарасова. - Это становится своеобразным трендом: люди едут в лес за елками, чтобы устроить праздник для детей. Хотя и выгода тоже налицо.

Действительно, за елочку до метра в Перми в этом году придется заплатить всего 26 рублей 10 копеек, до двух метров - 52 рубля 70 копеек, до трех - 78 рублей 30 копеек, до четырех -104 рубля 40 копеек.

А за пятиметровую красавицу, например, во двор многоэтажки, придется отдать всего лишь 156 рублей 60 копеек. Пластиковые аналоги конечно же обойдутся многократно дороже.

Не экономии ради

- Если вы отправитесь в лес впервые, особой экономии может и не получиться, - остужает наши надежды Алексей. – Тем более, если вы повторите мои ошибки. Дело не только в расходе на бензин. Я, помню, перед первым своим выездом кроме топора купил еще зачем-то пилу-ножовку и саперную лопатку, чтобы отгребать снег от ствола. Да еще приобрел куртку-спецовку - боялся измазаться в смоле. Обзавелся для чего-то плотным пологом, чтобы укутать в него елку. И еще заказал дорогую опору-крестовину, чтобы закрепить в ней ель, когда принесу ее домой. Но на все это можно было и не тратиться.

Что точно пригодится

- Невысокие хвойные деревья, метров до трех, зимой без труда можно срубить обычным топором, - говорит Марина Тарасова. – Для вырубки высокого дерева можно где-то раздобыть и небольшую бензопилу, если умеете ей пользоваться. Зимняя хвоя не смолистая, и спецодежда не потребуется. Вполне достаточно будет взять с собой дешевые хозяйственные перчатки.

Перчаток, как объясняет лесничий, нелишне захватить две пары, чтобы их поменять, - снег от комля проще всего отгребать руками, а не лопатой, и они обязательно промокнут.

Запаковать небольшую елку, чтобы не насорить в багажнике машины, проще всего, натянув на нее со стороны комля недорогой полипропиленовый мешок для мусора. Если лесную красавицу решите везти сверху на багажнике – следует притянуть еловые лапы, обмотав дерево обычным садовым шнуром для подвязки растений. Иначе их растреплет ветром.

И - еще один совет от лесников.

- Мы даже высокие ели устанавливаем, воткнув комель в ведро с влажным песком, - говорит Марина Тарасова. - И они там прекрасно держатся. Песок затем время от времени увлажняем водой.

Как не испортить праздник

- Если взвесить все «за» и «против», то в любом случае такую поездку в лес стоит затевать только для создания праздничной атмосферы, - считает Алексей. – Для детей даже само сознание, что елочку привезли из леса, может стать праздником. Но если решите отправиться в лес вместе с ними, стоит избегать некоторых ошибок. Иначе праздничное настроение вполне может обернуться разочарованием.

Алексей перечисляет подстерегающие опасности.

- Возможно, всю процедуру стоит разделить на два этапа, - советует он. - В первый день, допустим, вы съездите в лесничество и оформите документы. Практика показывает, что это может занять часа два, и дети попросту устанут от ожидания.

Также лучше заранее присмотреть место, где будете рубить елочку. Желательно, чтобы можно было свернуть с трассы к просеке – если у вас маленькие дети, вы, скорее всего, к месту вырубки через сугробы их не потащите. Значит, надо будет предусмотреть для них на полянке какие-то развлечения. Например, прихватить для них лыжи. Или даже организовать какой-то «пикник на обочине».

Как выбрать лесную красавицу

При выборе новогоднего деревца также можно ошибиться.

- Обычно новички сразу стремятся залезть подальше в чащу, мол, елки там гуще, но это не так, - объясняет Алексей. – Самые пушистые деревья растут на полянках, где хорошо освещаются солнцем. Если хотя бы с одной стороны на них падает тень, они могут быть не симметричными, и некоторые ветви будут менее густыми.

Что лучше выбрать – елку, сосенку или пихту?

- Тут кому что нравиться, - говорит Алексей. - Ель - это традиционное новогоднее дерево. Но пихта пышнее и ароматнее. Сосна дольше простоит – ее длинные хвоинки хорошо держатся. Но молодые сосенки, на мой взгляд, слишком разлапистые. Впрочем, вам выбирать.

Что взять с собой

В лесничестве от вас потребуются паспорт и обязательно копия паспорта, которую приложат к документам. Также попросят сообщить номер ИНН.

Наличку лесники не принимают. Проще всего, если у вас в смартфоне установлен любой банк-онлайн. Иначе придется проехать до ближайшего отделения банка, чтобы расплатиться.

В день, когда поедете вырубать новогоднее деревце, не забудьте прихватить топор, рабочие перчатки, пару пропиленовых мешков и, если потребуется, моток садового шнура, ну и, конечно же, оформленные документы и свой паспорт – на случай, если вас остановит «антибраконьерский» пост ГИБДД.

СОВЕТ ЛЕСНИКА

Отправляясь в лес, посмотрите прогноз погоды

Новогоднюю красавицу мало принести из леса. Важно, чтобы она подольше стояла.

- Хвойные деревья лучше всего вырубать при температуре до -15 градусов, так что, определяя день вырубки, посмотрите прогноз погоды, - советует Марина Тарасова. - Чем холоднее, тем менее прочно будут держаться потом хвоинки.

Чтобы хвоя дольше не осыпалась, не стоит сразу заносить елку с мороза в тепло. Лучше подержать ее несколько часов в прохладном месте, например, в подъезде или хотя бы возле балкона. И не ставьте ее у радиатора отопления.

Деревце лучше поставить в емкость с водой или влажным песком. Чтобы вода не затухала, стоит ее немного обеззаразить, ведь поменять ее будет непросто. В магазинах продают специальные добавки. Но подойдут и обычный аспирин или немного спирта либо водки.

НУЖНЫЕ АДРЕСА

Где можно выписать елочку?

Для оформления договора придется подъехать к лесникам. В Перми они находятся по таким адресам:

- Пермское лесничество - в селе Култаево на улице Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98;

- Закамское лесничество - на улице Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42;

- Гайвинское участковое лесничество на улице Репина, 104, телефон 274 08 94.

Лесничества работают в будние дни с 8.00 до 17.00. В пятницу - укороченный день на 1 час. Выходные дни - суббота и воскресенье.

Полный список лесничеств Прикамья можно посмотреть на сайте Минприроды priroda.permkrai.ru.