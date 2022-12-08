Бдительная пенсионерка из Пермского края помогла задержать телефонного мошенника

Начальник полиции Соликамска Валерий Ряпосов побывал в гостях у Раисы Левыкиной, поблагодарил ее за смекалку и передал новый телевизор. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Раиса Андреевна Левыкина из Соликамска развеяла миф, что пенсионеры – это главные жертвы телефонных мошенников. Во время звонка от неизвестного мужчины пенсионерка догадалась, что ей звонит охотник за чужими деньгами, и помогла полицейским задержать его.

- Здравствуйте, это вас следователь беспокоит, набираю, чтобы сообщить неприятное известие: что ваша дочь устроила ДТП и разбила чужую машину, ущерб - 100 тысяч рублей. Можно прямо сейчас заплатить деньги, и уголовное дело мы возбуждать не будем, - пугал в трубку незнакомец.

Раиса Левыкина сначала ахнула, переживая за дочь, но потом вспомнила, что по телевизору неоднократно слышала о телефонных мошенниках. Да и дочка, которая раньше служила в полиции, не раз рассказывала ей подобные истории. И Раиса Андреевна, которой уже за 80, поняла, что судьба свела ее с одним из таких нечистых на руку людей, но не бросила трубку, а решила помочь стражам порядка задержать его, чтобы тот больше не обманывал людей.

- А с дочкой-то все в порядке? Она не пострадала? – с волнением спрашивала пенсионерка у звонящего. – Конечно, я заплачу, только у меня сейчас нет таких денег, нужно в банк идти. Может, через пару часов вы за деньгами приедете?

Бдительная женщина, скрывая волнение и нахлынувшие эмоции, продолжала общаться со лжеследователем и отвечать на его вопросы, а сама в это время отправилась к соседке за подмогой и попросила, чтобы та вызвала полицию.

- Я понимала, что если злодей хоть немного усомнится в моей искренности и бросит трубку, его будет очень сложно найти. И остановить тоже будет сложно. Начнет звонить другим и все равно кого-нибудь обманет. Я не могла этого допустить, – объяснила потом Раиса Андреевна.

В назначенное время в подъезд пенсионерки вошел 38-летний ранее судимый житель Соликамска. Там его уже ждали сыщики. А в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что вместе со своим 45-летним подельником злоумышленник обманул доверчивых пенсионеров на более, чем один миллион рублей.

Сейчас оба фигуранта находятся под арестом и ждут суда и наказания, а бдительную пенсионерку полицейские решили наградить.

- От имени руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю Александра Щеглова начальник полиции Соликамска Валерий Ряпосов побывал в гостях у Раисы Левыкиной, поблагодарил ее за смекалку и решительные действия, а также вручил ей диплом победителя в номинации «За личный вклад в охрану правопорядка» и передал телевизор от банка, проводящего профилактическую работу по финансовой грамотности среди населения, - сообщили в полиции.

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